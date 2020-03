Trả lời bạn đọc

- Văn phòng HĐND và UBND Q.Tân Phú, TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Vũ Thúy Vân - Ban Quản lý tòa nhà Rich Star (278 Hòa Bình, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM); UBND Q.12, TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Kim Ý - Trưởng ban Quản trị chung cư Tecco Tower Tham Lương (P.Tân Thới Nhất, Q.12) và một số người dân khác có tên trong đơn; Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM trả lời đơn của ông Phạm Quốc Trạng (ngụ số 11 đường 284 Cao Lỗ, P.4, Q.8).

- Viện KSND TP.Cần Thơ trả lời đơn của ông Lê Đình Trung và bà Tiêu Mỹ Ngọc (ngụ 49 Điện Biên Phủ, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang); Công an H.Cần Đước, tỉnh Long An trả lời đơn của ông Hồ Sỹ Quân (ngụ 15/40/3C Cầu Xéo, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM); Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Thuận trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thảo (ngụ KP.11, TT.Liên Hương, H.Tuy Phong); UBND TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương trả lời đơn của bà Đỗ Thị Tâm (ngụ 383 Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Q.2, TP.HCM).