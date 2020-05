Trả lời bạn đọc

- Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Minh (ngụ 125/2 Thống Nhất, P.11, Q.Gò Vấp); TAND Q.7, TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Bạch Cúc (ngụ số 4 đường 37, KP.3, P.Tân Kiểng, Q.7); Cơ quan CSĐT - Công an Q.7, TP.HCM trả lời đơn của ông Võ Đặng Phương Khanh (HKTT: ấp 1, xã Bình Mỹ, H.Củ Chi; địa chỉ liên hệ: 1206/37/19 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7); Văn phòng HĐND và UBND Q.11, TP.HCM trả lời đơn của ông Huỳnh Công Hậu (HKTT: 49/1B Âu Cơ, P.14, Q.11; địa chỉ liên hệ: 47/5 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú).

- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM trả lời đơn của bà Phan Thị Tuyết Hoa (ngụ 364A/6 Bình Đông, P.15, Q.8) và một số người dân khác có tên trong đơn; Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Ngô Văn Hầu (ngụ C3/16 ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) và một số người dân khác có tên trong đơn; Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của ông Lê Văn Hương (ngụ xã An Thới Đông, H.Cần Giờ).

- TAND Q.Gò Vấp, TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Hoàng Ảnh (ngụ 95/6 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp); UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời đơn của bà Cao Thị Ngọc (HKTT: 18 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TP.HCM; địa chỉ liên hệ: B908, chung cư Ehome 5 đường Trần Trọng Cung, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM).

- Công an H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của bà Trần Thị Mỹ Phượng (ngụ ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, H.Trảng Bom); Công an tỉnh Cà Mau trả lời đơn của bà Ngân Thị Kim Ngân (ngụ ấp Hưng Thành, xã Hưng Thạnh, H.Tân Hưng, tỉnh Long An) và bà Đoàn Thị Thắm (ngụ ấp Hưng Thành, xã Hưng Thạnh, H.Tân Hưng, tỉnh Long An); UBND TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Lý (ngụ 30 Nguyễn Du, P.Phước Hiệp, TP.Bà Rịa) - là người đại diện theo ủy quyền của gia tộc Trần Dương Ngọc...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.