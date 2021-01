Trả lời bạn đọc

TP.HCM: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Q.12 trả lời đơn của bà Trương Ngọc Dung (ngụ căn hộ 2.5, chung cư 21/12 Lê Trực, P.7, Q.Bình Thạnh); UBND P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú trả lời đơn của ông Nguyễn Thành Sơn (ngụ 47/6 Đô Đốc Chấn, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú); UBND Q.Bình Tân trả lời đơn của ông Trần Trung Yên Bình (ngụ 132/1/5 Mã Lò, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân); Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội Q.10 trả lời đơn của bà Trần Lâm Hoài Phương (ngụ 350/72 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp); Công an Q.8 trả lời đơn của bà Lục Phương Tú Anh (ngụ 186/16 Bình Thới, P.14, Q.11). TAND TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Huê (ngụ khóm 2, P.1, TX.Ngã Năm, Sóc Trăng); TAND TP.Hà Nội trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hải (ngụ 278 phố Lê Lợi, TT.Vân Đình, H.Ứng Hòa); Viện KSND H.Bảo Lâm, Lâm Đồng trả lời đơn của bà Lê Thị Phi Phượng và ông Nguyễn Hữu Khương (ngụ 169 Lê Lợi, xã Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc); Công an H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của bà Trần Thị Thuận (ngụ ấp 6, xã Hòa Hội, H.Xuyên Mộc); Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn - Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trả lời đơn của ông Trình Văn Thu (ngụ thôn 3, xã Quảng Hùng, TP.Sầm Sơn); Viện KSND tỉnh Phú Yên trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Hiệp (ngụ phòng 1901, lầu 19, tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM) - người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh; Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Đậm (ngụ 01, đường tỉnh 885, KP.5, TT.Ba Tri, H.Ba Tri); Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang trả lời đơn của ông Trần Văn Tuấn (ngụ ấp 4, xã Thạnh Lộc, H.Cai Lậy); UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời đơn của ông Trần Bình Định (ngụ 70 Thống Nhất, P.3, TP.Vũng Tàu) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND TP.Hội An, Quảng Nam trả lời đơn của bà Lê Thị Khương (ngụ tổ 20, thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà, TP.Hội An)...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.