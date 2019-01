Trao nhà cho người nghèo

Ngày 15.1, qua Báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc Công ty Kim Oanh, đại diện Quỹ từ thiện Kim Oanh (ảnh, thứ 2 từ phải qua) đã bàn giao 2 căn nhà tình thương cho gia đình ông Nguyễn Văn Lâm (47 tuổi), P.Tân Hiệp, TX.Tân Uyên và ông Dương Hữu Tài (54 tuổi), P.Bình Nhâm, TX.Thuận An (Bình Dương).

Mỗi căn nhà có diện tích hơn 40 m2 với 1 phòng khách, 1 phòng ngủ và công trình phụ. Kết cấu tường nhà xây tô, quét sơn, nền lát gạch men, mái lợp tôn. Kinh phí xây dựng mỗi căn nhà hơn 80 triệu đồng, trong đó Quỹ từ thiện Kim Oanh đóng góp 50 triệu đồng, phần còn lại chính quyền địa phương, gia đình và nhân dân khu phố đóng góp thêm.

Chiều cùng ngày, Quỹ từ thiện Kim Oanh cũng tổ chức bàn giao 2 xe mô tô trị giá 120 triệu đồng cho Ban An toàn giao thông P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương để tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong khu vực.