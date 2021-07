Từ đơn thư bạn đọc: Ám ảnh ngã tư 'tử thần'

Bán quán ngay tại ngã tư dốc Diên Hồng, bà Nguyễn Thị Nhiên (51 tuổi, ở xã Tam Phú) không thôi ám ảnh khi phải chứng kiến hàng loạt vụ TNGT xảy ra tại ngã tư này. “Khu vực này lượng người qua lại rất đông nhưng lại chưa được lắp hệ thống đèn chỉ dẫn giao thông nên dường như TNGT xảy ra liên tục. Chỉ trong 20 ngày đã có 8 vụ tai nạn, trong đó có 2 vụ chết người. Nhiều lúc xe mất lái tông vào quán, chúng tôi bỏ chạy không kịp”, bà Nhiên nói.

Theo bà Nhiên, va quệt ở đây xảy ra như cơm bữa. “Hai tuyến đường nối nhau đều là đường lớn, lượng người qua lại đông, nhưng không có đèn giao thông, không có vòng xoay, hệ thống gờ giảm tốc quá đơn giản. Trong khi đó, đoạn ngã tư hẹp, nhiều đoạn khuất tầm nhìn. Hy vọng trong thời gian tới ở ngã tư này sẽ được trang bị hệ thống đèn tín hiệu giao thông”, bà Nhiên bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Bảy (57 tuổi, ở xã Tam Phú) cho biết: “Trước đây khi đường Võ Chí Công chưa khánh thành đi vào hoạt động thì chưa có ngã tư. Sau này, khi có ngã tư, người dân có quán tính chạy xe qua khu vực này như khi chưa có ngã tư, nhưng cơ quan chức năng không gắn biển cảnh báo. Vì vậy đây cũng là lý do khiến khu vực này TNGT xảy ra nhiều hơn. Ngã tư dốc Diên Hồng này giờ được xem là ngã tư ám ảnh với nhiều người tham gia giao thông”.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Tam Phú, thừa nhận thời gian qua khu vực dốc Diên Hồng liên tục xảy ra nhiều vụ TNGT và trở thành ngã tư “đen” do không đảm bảo an toàn giao thông. Nguyên nhân TNGT thường xảy ra là do thiếu hệ thống đèn xanh đèn đỏ. Ngoài ra, một phần do ý thức của người dân khi tham gia giao thông, hay phóng nhanh, vượt ẩu