Từ đơn thư bạn đọc: Bất cập tại một vòng xoay

Điểm giao nhau giữa 3 tuyến đường tạo thành các hướng đi chụm vào nhau. Để đảm bảo an toàn, tránh xung đột giao thông, thời gian gần đây ngành chức năng cho lắp đặt, xây dựng vòng xoay tại khu vực này.

Thế nhưng, chính vòng xoay này đang phát sinh bất cập, là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ va quệt, tai nạn giao thông (TNGT). Từ đầu tháng 11.2020 đến nay, tại khu vực này đã xảy ra 5 vụ TNGT, làm nhiều người bị thương và phương tiện hư hỏng. Theo quan sát của chúng tôi, khu vực đặt vòng xoay nằm gần một đoạn cua trên tuyến đường tránh QL1A mới (hướng nam - bắc) có bán kính khá hẹp, lại có nút thắt cổ chai. Tình trạng này khiến người điều khiển ô tô, xe gắn máy mỗi khi qua lại rất dễ va chạm, nhất là những lúc lưu lượng phương tiện đông đúc. Hơn nữa, cách thiết kế, xây dựng vòng xoay tại nút giao thông đường Lê Hồng Phong nối dài rất bất hợp lý, gây xung đột giao thông, mất an toàn.

Trung tá Đinh Thanh Dũng, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự cơ động Công an TX.An Nhơn, xác nhận: Gần đây, TNGT liên tục xảy ra tại khu vực vòng xoay đường Lê Hồng Phong nối dài. Đội đã tham mưu Công an TX.An Nhơn đề xuất UBND TX.An Nhơn sớm kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục thực trạng này.

Theo thẩm quyền quản lý, khu vực đường tránh QL1A mới do Chi cục Quản lý đường bộ III.2, thuộc Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ VN) đảm trách. Thế nhưng, tại khu vực vòng xoay đường Lê Hồng Phong nối dài đã và đang triển khai xây dựng 2 khu đô thị (nằm ở phía tây và đông của vòng xoay) nên Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định và Chi cục Quản lý đường bộ III.2 kiến nghị UBND tỉnh Bình Định giao UBND TX.An Nhơn thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, trong đó có lắp đặt hệ thống vòng xoay để điều tiết giao thông.

“Theo thiết kế trước đây, đoạn đường tránh QL1A mới từ điểm giáp đường Lê Hồng Phong nối dài đến giáp đường Trần Phú (gần khu vực cầu Tân An) có chiều rộng 6 làn xe. Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí nên thực tế thi công chỉ rộng 4 làn xe. Đây là nguyên nhân khiến khu vực vòng xoay đường Lê Hồng Phong nối dài có điểm thắt cổ chai. Tới đây, Phòng Quản lý đô thị dự định phối hợp với các ban, ngành liên quan của TX.An Nhơn xem xét, đưa ra thiết kế và lắp đặt lại vòng xoay phù hợp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực này”, ông Nguyễn Đình Chương, Trưởng phòng Quản lý đô thị TX.An Nhơn, lý giải.