Từ đơn thư bạn đọc: Công trình xây dựng uy hiếp hàng chục nhà dân

Ông Nguyễn Văn Lộc (nhà số 15C Hồ Tùng Mậu) cho biết, từ khi dự án thi công tầng hầm, gia đình ông lo lắng đến mất ngủ, vì ngôi nhà xuất hiện nhiều vết nứt từ phần kè, đến nền và cả tường. Đơn vị thi công đã đến nẹp sắt gia cố lại nhà nhưng không thể yên tâm. “Hết vết nứt này lại xuất hiện vết nứt khác. Sống trong căn nhà như thế này, chúng tôi vô cùng lo lắng”, ông Lộc nói.

Các căn nhà của ông Nguyễn Thông (số 17B Hồ Tùng Mậu), ông Đỗ Xuân Cơ và chị Đỗ Thị Thương Huyền (số 11A Hồ Tùng Mậu) cũng bị hư hại gần hết, tường nhà nứt toác phải nẹp sắt dọc ngang, ta luy đứt gãy, dịch chuyển… Dù nhà đầu tư cùng đơn vị thi công vài lần xuống kiểm tra, gia cố tạm thời các vị trí nứt, sụt lún nhưng các hộ dân nơi đây đều đứng ngồi không yên.

Cơ quan chức năng nói gì?

Ông Tôn Thất Thanh Vũ, Chủ tịch UBND P.10 (TP.Đà Lạt), cho biết để bảo vệ tính mạng người dân, UBND P.10 đã ra thông báo yêu cầu di dời 4/20 hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi ở an toàn, toàn bộ chi phí thuê chỗ ở mới do chủ đầu tư chi trả.

Cũng theo ông Vũ, sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân, UBND P.10 đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng, lập biên bản hành chính, tạm đình chỉ thi công và thành lập tổ công tác giám sát tại khu vực. “Phường đã chủ trì 2 cuộc họp giữa các hộ dân và chủ đầu tư để tìm phương án giải quyết. Đến nay vẫn còn 9/20 hộ chưa thống nhất giá bồi thường chủ đầu tư đưa ra”, ông Vũ thông tin.

Chị Đỗ Thị Thương Huyền cho biết căn nhà của gia đình chị và căn nhà bố chị (ông Đỗ Xuân Cơ) với tổng diện tích 416 m2 bị thiệt hại rất nặng. “Gia đình tôi mong muốn chính quyền các cấp can thiệp giúp bà con, đề nghị chủ đầu tư sớm giải quyết đền bù thỏa đáng cho người dân để sớm ổn định cuộc sống vì mùa mưa đến sẽ rất nguy hiểm”, chị Huyền nói.

Ông Đinh Quốc Hùng, Phó giám đốc Công ty CP Nha Trang - Đà Lạt, thừa nhận quá trình thi công phần móng và tầng hầm đã gây ra sụt lún, nứt nhà dân; công ty đã chủ động khắc phục, gia cố nhà cho dân và thương lượng đền bù. Đến nay công ty đã bồi thường cho 9 hộ với gần 2 tỉ đồng, 2 hộ khác cơ bản thống nhất, những hộ còn lại đang tiếp tục thương lượng để bồi thường và khắc phục sự cố. Cũng theo ông Hùng, nhiều công trình thiệt hại định giá khoảng 600 - 700 triệu đồng, nhưng dân đưa ra con số 6 - 7 tỉ đồng, yêu cầu làm mới toàn bộ, doanh nghiệp thấy không hợp lý nên không thể đền bù.

“Chúng tôi đề nghị mời đơn vị giám định độc lập theo quy định pháp luật. Do mùa mưa đang đến gần, dự án nằm ở vùng trũng, địa chất bùn lầy, đề xuất chính quyền các cấp cho phép doanh nghiệp tiếp tục gia cố tường vây để bảo đảm an toàn tính mạng cũng như tài sản của các hộ dân và doanh nghiệp”, ông Hùng cho biết. Sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản đồng ý cho chủ đầu tư gia cố tường vây công trình và hoàn thiện phần còn lại của nền tầng hầm 2 để bảo đảm an toàn trước mùa mưa. Yêu cầu đơn vị thi công có giải pháp xử lý, thi công hiệu quả bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và công trình tại khu vực.

Ngày 23.4, UBND P.10 đã tổ chức họp các hộ dân để thỏa thuận và thống nhất mời một đơn vị kiểm định độc lập, nhằm lên kế hoạch để bồi thường đúng và đủ cho những thiệt hại của các hộ dân.