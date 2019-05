Từ đơn thư bạn đọc: Dân 'đỏ mắt' chờ xây cầu !

Người dân thôn Huỳnh Giản Nam đã thoát khỏi cảnh “sống ở ốc đảo” từ năm 2008 khi chính quyền hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu Huỳnh Đông tạm bợ qua cửa sông Tân Đề trên đầm Thị Nại.

Cây cầu tạm này được dựng bằng tre và gỗ, có chiều dài 72 m, rộng 1,5 m, chỉ dành cho người và mô tô qua lại. Đây là cây cầu trên tuyến đường độc đạo, mọi sinh hoạt lưu thông của người dân thôn Huỳnh Giản Nam với các khu vực khác đều qua cây cầu này. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, cầu liên tục bị sập vào mùa mưa lũ khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi lần cầu sập, chính quyền H.Tuy Phước phải hỗ trợ kinh phí từ 300 - 400 triệu đồng để dựng lại cầu tạm.

Trưa 1.5, cầu Huỳnh Đông bất ngờ bị sập khiến một người đi xe máy suýt rơi xuống sông. Ngày 7.5, khoảng 60 người dân thôn Huỳnh Giản Nam đã kéo đến trụ sở UBND tỉnh Bình Định đưa kiến nghị liên quan việc xây dựng cây cầu trên. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có ý kiến bằng văn bản giao Chủ tịch UBND H.Tuy Phước giải quyết các kiến nghị này để nhân dân thuận tiện đi lại, ổn định cuộc sống, chờ nhà nước xây dựng cầu kiên cố.

Được sự chỉ đạo của UBND H.Tuy Phước, UBND xã Phước Hòa đã hỗ trợ gia đình bà Thái Thị Loan (45 tuổi, ở thôn Huỳnh Giản Nam) 11 triệu đồng/tháng để đưa đò miễn phí phục vụ người dân qua lại. Tuy nhiên, việc đi đò khiến người dân rất bất an. “Trời yên thì thôi, chứ ngày mưa gió thì không gì nguy hiểm bằng qua sông bằng đò. Vậy mà mùa đông nào gia đình tôi cũng chèo đò đưa đón hàng trăm học sinh. Bây giờ cầu tạm đã sập, không biết khi nào mới được dựng lại để bà con chúng tôi yên tâm qua sông”, bà Loan nói.

Ông Nguyễn Văn Chín, Trưởng thôn Huỳnh Giản Nam, cho biết cả thôn có 480 hộ dân (gần 1.700 nhân khẩu), đa số làm nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, một số ít làm công nhân... Đặc biệt, thôn có khoảng 300 học sinh từ mầm non đến lớp 9 đều phải qua cầu Huỳnh Đông để đi học.

Theo UBND H.Tuy Phước, cầu Huỳnh Đông đã được Sở GTVT Bình Định đăng ký vào danh mục cầu dân sinh thuộc dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP) do Tổng cục Đường bộ làm chủ đầu tư. Theo đó, cầu này thuộc dự án thành phần 3, tỉnh Bình Định, thuộc dự án LRAMP, được Tổng cục Đường bộ phê duyệt từ tháng 3.2018, triển khai trong năm 2019, có quy mô dài 54 m, rộng 4 m, tổng mức đầu tư 3,78 tỉ đồng. Đến nay, các cơ quan chức năng đã tiến hành giải phóng mặt bằng dự án cầu mới.

“Chủ đầu tư dự án cầu Huỳnh Đông mới là Tổng cục Đường bộ, phần giải phóng mặt bằng trong phạm vi công trình do địa phương tổ chức thực hiện và không bố trí cầu tạm. Do vậy, cầu hiện bị sập nằm ngoài kế hoạch triển khai dự án. Để bảo đảm sinh hoạt, đi lại cho người dân thôn Huỳnh Giản Nam, UBND H.Tuy Phước đã kiến nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định khẩn trương đề nghị Tổng cục Đường bộ VN sớm cho chủ trương bổ sung hạng mục cầu tạm vào dự án cầu Huỳnh Đông để đảm bảo giao thông cũng như an sinh cho người dân”, ông Nguyễn Đình Thuận, Chủ tịch UBND H.Tuy Phước, cho biết.