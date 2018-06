Tử vi vui từ ngày 18.6.2018 đến 24.6.2018

Kristen Bell (18.7.1980)

Nữ diễn viên người Mỹ từng tham gia phim Spartan, Veronica Mars, Reefer Madness: The Movie Musical, Heroes, When in Rome, Burlesque và lồng tiếng cho Gossip Girl. Bà mẹ 38 tuổi có 2 con nhỏ này có chế độ ăn uống khoa học nên trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Không những thế, cơ thể đẹp hoàn hảo và thần thái vui vẻ của cô còn là niềm mơ ước của không ít phụ nữ.