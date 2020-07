Tự xưng công an hành hung nữ nhân viên bể bơi vì con trai quẹt thẻ nhầm

Theo chị Y., ông C. mua thẻ bơi theo tháng cho con trai khoảng 10 tuổi, từ ngày 1.5. Ngày 24.5, con trai ông C. cùng nhóm bạn đến bơi, không có người lớn đi cùng và đã lỡ tay quẹt thừa 6 lượt bơi. Phát hiện bé quẹt thừa, nhân viên trực là chị P.T.H (đồng nghiệp chị Y) đã ghi chú lại và nói với bé lần sau xuống bơi không cần quẹt thẻ mà sẽ trừ vào phần ghi chú.

Tối 20.7, vợ ông C. xuống quầy soát vé kiểm tra thẻ bơi thì thẻ còn 6 lượt quẹt và 6 lượt bù ở phần ghi chú. Sau đó, gia đình ông C. bán chiếc thẻ này cho người khác nhưng xé bỏ phần ghi chú dán trên thẻ.

Đến tối 21.7, khi chị Y. đang trực, người mua lại thẻ xuống thắc mắc vì sao trong thẻ chỉ còn 6 lượt. Ngay sau đó ông C. cùng vợ xuống quầy để chửi bới, mặc dù chị Y. giải thích vẫn còn 6 lượt quẹt thừa. Không chấp nhận lời giải thích, ông C, vào khu vực quầy hành hung chị Y.

Theo bà N.T.L (mẹ chị Y.), sau khi bị hành hung, con gái bà bị đau đầu, mất ngủ và tinh thần hoảng loạn. Gia đình bà sẽ làm đơn khởi kiện ông C. và yêu cầu làm rõ sự việc.

“Thời điểm bị đánh, chỉ có một mình con tôi ở quầy vé. Ông C. bảo con tôi làm sai, bể bơi làm sai nên sẽ đánh chết Y., sau đó đi vào quầy đánh vào đầu Y. Ông C. còn tự xưng là cán bộ công an , thách thức con tôi trình báo cơ quan chức năng. Gia đình tôi sẽ sớm làm đơn kiện ông C”, bà L. nói.