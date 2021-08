Tung tin người phụ nữ nhảy cầu sau khi bị phạt vì ra đường: Công an điều tra xử lý

Ngày 18.8, tài khoản có tên Diễm Trinh đăng tải thông tin: Vào 12 giờ trưa cùng ngày, anh em đội phát quà từ thiện cho người dân khi đi ngang qua cầu Hóa An, thì phát hiện một người phụ nữ dựng xe vào lề đường, rồi leo lên lan can cầu tính nhảy xuống. Ngay lúc này, một xe ô tô bán tải đi ngang qua phát hiện. Tài xế cho xe dừng lại, rồi cùng anh em trong đội căn ngăn, sau đó hỗ trợ đưa người phụ nữ trên xuống lề.

Hình ảnh người phụ nữ được tài khoản Diễm Trinh đăng trên mạng xã hội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tài khoản Diễm Trinh kể thêm, người phụ nữ này khóc lóc và nói rằng đi kiếm chỗ mua đồ ăn cho con thì bị lực lượng chức năng lập biên bản do ra đường không có lý do chính đáng và bị phạt 2 triệu đồng, quẫn trí và ức chế nên muốn kết thúc cuộc sống. Theo hình ảnh được lan truyền, người phụ nữ trên mặc bộ đồ màu đỏ, điều khiển chiếc xe gắn máy tay ga màu đen, biển kiểm soát 51R4 – 7346 đứng trên cầu Hóa An thuộc phường Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Trả lời PV Thanh Niên, ông Võ Quý Long, Phó trưởng Công an phường Hóa An cho biết: "Khi nghe thông tin trên các trang mạng xôn xao về trường hợp này, chúng tôi đã cho kiểm tra toàn bộ hồ sơ và biên bản liên quan đến người vi phạm trên địa bàn phường. Sau đó tra cứu trên phương tiện vi phạm từ biển kiểm soát, nhưng không hề có biên bản xử lý vi phạm nào được lập liên quan đến người cũng như phương tiện mang biển kiểm soát nói trên".

Bài đăng của tài khoản Diễm Trinh thu hút nhiều lượt tương tác ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, một cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: "Khi nhận được thông tin trên, chúng tôi đã yêu cầu tất cả các tổ tuần tra xử lý vi phạm trên địa bàn thành phố Biên Hòa báo cáo về việc có lập biên bản xử lý trường hợp nào liên quan đến thông tin như mạng xã hội đã đưa nhưng các tổ đều xác nhận không có. Sau đó, chúng tôi đã nhờ đơn vị liên quan xác minh biển số xe, thì nhận được kết quả tra cứu đối với chiếc xe mang biển kiểm soát 51R4 – 7346 của người phụ nữ trên không có trong dữ liệu tra cứu. Nhiều khả năng biển kiểm soát của chiếc xe này không có thật và người đăng tin trên cũng chưa hẳn là đúng. Hiện nay chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc để cung cấp thông tin đến người dân, đồng thời sẽ xử lý vi phạm đối với trường hợp tung tin giả mạo, sai sự thật gây hoang mang dư luận".

Đến chiều tối cùng ngày thì tài khoản Diễm Trinh đã gỡ bỏ chia sẽ nói trên. Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.