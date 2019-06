Ức chế với 1.001 kiểu dừng đèn đỏ vô ý thức ở Sài Gòn

Việc dừng đèn đỏ ra sao, tại sao luật quy định phải dừng như thế hẳn là có lý do. Mà lý do ở đây chính là bảo đảm an toàn cho chính bản thân người điều khiển phương tiện và trật tự an toàn giao thông. Vậy mà nhiều người vẫn vượt đèn đỏ và dừng đèn đỏ một cách rất tự nhiên, thật khó hiểu