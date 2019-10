Ước mơ nước sạch của hơn 4.000 người dân thành sự thật

Thiếu nước sạch ảnh hưởng đời sống sinh hoạt

Mùa khô ở miền Trung mỗi năm càng thêm khắc nghiệt dưới sự biến đổi của khí hậu Trái Đất nói chung cùng yếu tố địa hình nói riêng. Bước vào mùa khô, hàng ngàn người dân miền Trung lo lắng, tất bật chuẩn bị các phương án trữ nước phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu. Hình ảnh những mảnh ruộng cằn cỗi, sông hồ cạn dần nước, bà con đi đào ao, khoan giếng, mua nước sạch là những hình ảnh dễ thấy tại các tỉnh Trung Bộ trong thời gian này.

Bên cạnh đó, các công trình nước sạch hiện có chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân nơi đây. Cụ thể tại thôn An Khê, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, Quảng Trị, các công trình nước sạch bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, dẫn đến tình trạng rò rỉ, thất thoát nước. Tại xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, do hứng chịu hậu quả từ đợt lũ quét tháng 9, đường ống thu nước đầu nguồn đã gãy, đường ống dẫn nước về khu dân cư cũng vỡ nên không thể cung cấp nước sạch cho người dân hơn một tháng nay. Còn hai xã nằm xa trung tâm Xuân Thuỷ 1 và 2 ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, do địa bàn cách trở nên việc tiếp cận nguồn nước sạch vẫn còn nhiều trở ngại đối với người dân nơi đây. Tình trạng bà con phải dùng nước mưa và nước ao tù không đảm đảo vệ sinh trong đời sống sinh hoạt vẫn tồn tại ở một số hộ gia đình.

Huda và hành động thiết thực vì miền Trung

Với gần 30 năm hoạt động gắn bó tại mảnh đất miền Trung yêu thương, hơn ai hết, thương hiệu bia Huda luôn thấu hiểu và nỗ lực góp phần giải quyết những khó khăn của người dân quê hương. Trước tình trạng thiếu nước sạch hằng năm, Huda khởi động chương trình CSR dài hạn “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” với mong muốn giúp người dân nơi đây tiếp cận được nguồn nước sạch, góp phần giảm bớt gánh nặng trong đời sống để có thể tập trung chăm lo phát triển kinh tế.

Thương hiệu bia Huda tiếp tục đồng hành với người dân miền Trung với chương trình CSR dài hạn "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" Khởi đầu chương trình là ba dự án được triển khai tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh trong năm 2019. Tại mỗi tỉnh, Huda kết hợp cùng các chuyên gia về nước sạch khảo sát khu vực, phân tích thực trạng từ đó xây dựng giải pháp để đảm bảo dự án được thực hiện hiệu quả và đem lại đổi thay tích cực cho bà con.

Cụ thể, dự án tại thôn An Khê, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, Quảng Trị sẽ gồm một giếng khoan bổ sung với độ sâu 50m, một hệ thống bơm nước mới và hệ thống đường ống dẫn nước đến 130 hộ gia đình chưa được tiếp cận với nguồn nước sạch tại đây. Hiện tại, trải qua hơn 1 tháng thi công, các công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện và dự kiến sẽ khánh thành vào đầu tháng 11.

Cùng với đó, dự án tại Hà Tĩnh đã được khởi công, còn dự án tại Quảng Bình cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị. Mục tiêu của chuỗi ba dự án là giúp hơn 1.000 hộ gia đình với gần 4.000 người dân được tiếp cận với nguồn nước sạch, giảm bớt gánh nặng cho người dân trong sinh hoạt thường ngày.

Từ lâu, thương hiệu “đậm tình miền Trung” đã luôn là doanh nghiệp đi đầu trong các hoạt động xã hội như trao quà Tết, xây nhà tình nghĩa, cứu trợ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai, làm sạch biển với mục tiêu mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân. Chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” một lần nữa khẳng định sự gắn bó của Huda với người dân nơi đây, trở thành người đồng hành góp phần xây dựng mảnh đất miền Trung thêm tươi đẹp.