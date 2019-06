Vải thiều Lục Ngạn sản lượng giảm một nửa, giá tăng gấp 6-7 lần

Từ những ngày đầu tháng 6, hàng nghìn hộ dân trồng vải ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã bắt đầu thu hoạch vải thiều để chở tới các điểm thu mua trên địa bàn, khiến không khí tại thủ phủ vải vào những ngày mùa trở lên rộn ràng.

Vải mất mùa nhưng được giá

Nhiều người dân trồng vải tại Lục Ngạn cho biết, vụ vải năm nay sản lượng chỉ bằng ½ so với năm ngoái nhưng đổi lại giá vải cao hơn nhiều lần. Chở thùng vải nặng phía sau, mồ hôi chảy ướt áo trong lúc xếp hàng đợi tới lượt cân vải, nhưng những nụ cười luôn hiển hiện trên môi người trồng.

Ảnh Trần Cường Dưới cái nắng chói chang, những xe vải từ khắp các xã tịa Lục Ngạn đổ về hơn 210 điểm thu mua, nằm dọc trên quốc lộ 31

Theo ông Nguyễn Văn Ba (59 tuổi, trú tại xã Quỳ Sơn, huyện Lục Ngạn) năm nay ông trồng hơn 1 ha vải các loại (vải Thiều, vải Thanh Hà), thu hoạch ước tính hơn 3 tấn. sản lượng chỉ đạt 40 % so với năm ngoái. Đổi lại, giá bán 3 tấn vải này bằng với hơn 15 tấn vải năm ngoái.

“Giá vải mỗi ngày có một biến động, những ngày đầu vụ giá vải Thanh Hà khoảng 60.000 đồng/kg, giá vải Thiều khoảng 35.000 đồng/kg, gấp 6-7 lần so với năm ngoái (7.000 - 8.000 đồng/kg)”, ông Ba chia sẻ.

Ảnh Trần Cường Vải mất mùa nhưng được giá khiến bà con phấn khởi

Dưới cái nắng chói chang ngày hè, hàng nghìn chiếc xe máy đầy ắp vải từ khắp các xã tại Lục Ngạn ùn ùn đổ về quốc lộ 31 khiến nhiều đoạn giao thông ùn tắc, ken kín những thùng vải, nhuộm đỏ cả dải đường. Ông Nguyễn Văn Trắc (45 tuổi, trú tại xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn) cho biết, mặc dù năm nay vải mất mùa, đổi lại giá gấp nhiều lần so với năm ngoái, người dân vẫn có lãi, ai ai cũng phấn khởi, cười tươi mặc dù đội nắng chờ tới lượt vào cân. Ảnh Trần Cường Lực lượng chức năng căng mình điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự “Giá tới thời điểm hiện tại đã giảm hơn so với đầu vụ, tuy nhiên nhiều vườn cũng đã thu hoạch cơ bản. Được giá, người dân ai cũng hớn hở”, ông Trắc nói.

Đại tá Trần Văn Dĩnh, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn cho biết, để đảm bảo an ninh, trật tự, giao thông,... được thông suốt trong những ngày mùa, Công an huyện Lục Ngạn đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sỹ thuộc nhiều đơn vị, phối hợp với 10 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh chia nhau làm nhiệm vụ kiểm soát tại những đoạn đường có nhiều điểm thu mua vải, thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông.

Gần 350 thương nhân Trung Quốc tới thu mua vải thiều Lục Ngạn

Ông Cao Văn Hoàn, Phó chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết, toàn huyện có 15.290 ha đất canh tác vải, rải rác khắp các xã trên địa bàn. Năm nay, tổng sản lượng vải đạt đển 80 nghìn tấn, là một năm có sản lượng trung bình, nhưng đổi lại giá bán ra lại cao khiến người dân phấn khởi.

Ảnh Trần Cường Do được chăm sóc tốt, cộng với thời tiết thuận lợi, vải Thiều Lục Ngạn năm nay được mã hơn so với mọi năm “Do được chăm sóc tốt cũng như thời tiết thuận lợi nên chất lượng vải năm nay tốt nhất từ trước tới nay. Thời điểm này, Lục Ngạn đang vào chính vụ thu hoạch, giá dao động từ 30.000 – 50.000 đồng/kg, có những thời điểm vải Thiều Lục Ngạn lên tới 70.000 đồng”, ông Hoàn nói.

Theo ông Hoàn, qua thống kê nhiều năm, 50% vải Thiều Lục Ngạn được tiêu thụ trong nước, 50% còn lại được xuất khẩu. Trong số xuất khẩu, có đến 90% là xuất khẩu sang Trung Quốc.

“Hiện nay, vải Thiều Lục Ngạn đã được xuất khẩu đi hơn 30 nước trên thế giới . Thông tin mới nhất là lô vải Thiều Lục Ngạn đầu tiên đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, và được phía Mỹ công nhận”, ông Hoàn hồ hởi nói.

Ảnh Trần Cường Người dân xếp hàng, lấy phiếu tại những điểm thu mua, chờ tới lượt cân vải Nói về thị trường Trung Quốc, ông Hoàn cho biết, thị trường này có khá nhiều hàng rào kỹ thuật, để vải xuất khẩu sang đó theo đường chính ngạch thì bắt buộc phải được cấp mã số vùng trồng. Toàn bộ diện tích trồng vải ở Lục Ngạn được Trung Quốc cấp 36 mã vùng trồng, và đủ điều kiện để xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Theo tìm hiểu thực tế của đoàn Bắc Giang tại Trung Quốc, năm nay vải Thiều bên Trung Quốc không được mùa, cho nên việc tiêu thụ vải Thiều Lục Ngạn gặp nhiều thuận lợi.

Gần 350 thương thân Trung Quốc trực tiếp về Lục Ngạn để giám sát, thu mua vải tại hơn 210 địa điểm thu mua. Đây cũng là một hình thức ký kết trực tiếp, các doanh nghiệp Việt Nam chỉ xuất hàng khi có hợp đồng nên tránh được rủi do khi hàng đến biên giới bị ùn, không xử lý được dẫn đến vải bị hư hỏng.