Vé xe Tết từ TP.HCM về các tỉnh bán online: Người dân thôi cảnh xếp hàng?

Còn khoảng 40 ngày nữa là đến tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Thời điểm này, nhiều người làm việc, sinh sống, học tập tại TP.HCM đã cầm được chiếc vé trên tay về quê ăn Tết. Nhưng vẫn còn nhiều người đang phân vân không biết đi phương tiện nào, trong khi vé máy bay thì giá cao, vé tàu chỉ còn ghế phụ.

Các bến xe bán vé thế nào?

Theo tìm hiểu, hai bến xe lớn nhất TP.HCM là Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây cũng đã công bố kế hoạch phục vụ hành khách dịp tết Nguyên Đán.

Theo đó, Bến xe Miền Tây chủ yếu phục vụ tuyến đường ngắn, để phục vụ hành khách tốt hơn, đặc biệt vào dịp cận tết, Bến xe Miền Tây sẽ tổ chức bán vé và phục vụ 24/24 từ 27 tháng Chạp.

Các chuyến đi bến xe này không tăng giá vé xe đi lại trong dịp tết Dương Lịch 2020 so với ngày thường. Riêng dịp tết Nguyên Đán, giá vé xe sẽ tăng không quá 40% so với thường ngày. Bến xe miền Tây dự kiến lượng khách đổ về Bến xe Miền Tây sẽ tăng 2%-4% so với cùng kỳ năm ngoái.