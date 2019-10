Vì sao người thành thị ngày càng quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ?

Xu hướng gia tăng khách hàng mua bảo hiểm tại khu vực thành thị

Những số liệu về tốc độ đô thị hóa và chỉ số đóng góp GDP từ khu vực thành thị đang cho thấy người dân thành thị có mức sống và chi tiêu cao hơn mặt bằng chung cả nước, với tỉ lệ người thuộc tầng lớp trung lưu cao hơn. Nhu cầu bảo vệ sức khỏe, tích lũy, gia tăng tài sản và bảo vệ tài chính từ đó cũng lớn hơn, tạo cơ sở để bảo hiểm nhân thọ phát triển. Thêm nữa, sự phát triển công nghệ giúp khách hàng thành thị dễ dàng tiếp cận các thông tin hữu ích của bảo hiểm và dần thay đổi nhận thức, cũng như đơn giản hóa quy trình mua bảo hiểm, phù hợp với nhịp sống hiện đại, năng động tại các thành phố lớn. Cùng với các nhận định tích cực về tình hình kinh tế đất nước trong tương lai gần, dễ thấy rằng thị trường thành thị có tiềm năng phát triển rất lớn.

Bên cạnh những yếu tố khách quan tạo cơ hội để người thành thị quan tâm đến bảo hiểm, chính bản thân nhóm khách hàng này cũng dần hướng đến những giá trị mà bảo hiểm mang lại. Người thành thị ngày càng có tư duy độc lập, người trẻ muốn ra ngoài và xây dựng cuộc sống riêng sớm, người lớn tuổi thì chủ động đảm bảo tài chính sao cho đến tuổi nghỉ hưu vẫn không phải lệ thuộc con cháu. Sự đổi mới trong quan niệm sống dẫn đến những thay đổi trong tiêu dùng, hướng đến các kế hoạch lâu dài, sử dụng khoản tiền nhàn rỗi một cách thông minh. Do vậy việc đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ đang trở thành xu hướng tất yếu đối với người thành thị.

Người thành thị mua bảo hiểm đầu tiên là để xây dựng kế hoạch dự phòng, giảm thiểu tác động của rủi ro trong cuộc sống. Bởi khi thu nhập ổn định, mức sống được nâng cao, họ ngày càng nhận thức được tác động của bệnh hiểm nghèo cùng các vấn đề liên quan đến sức khoẻ, có cái nhìn xa và lâu dài hơn. Vì vậy, ngày càng có nhiều người lựa chọn những kế hoạch bảo vệ tài chính để duy trì chất lượng cuộc sống trong trường hợp xảy ra biến cố.

Ngoài ra, người thành thị mua bảo hiểm không chỉ để “phòng xa”, mà còn xem đó như một kênh đầu tư dài hạn. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương từng nhận định đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ được đánh giá là một lựa chọn phù hợp với việc tích lũy đầu tư tài chính cá nhân cùng yếu tố kiểm soát rủi ro tuyệt đối.

Nhạy bén nắm bắt cơ hội để chinh phục phân khúc khách hàng tiềm năng

Yêu cầu của nhóm người dùng thành thị đối với dịch vụ Tài chính - Bảo hiểm đặc biệt khắt khe bởi họ có nguồn tài chính chủ động cùng sự am hiểu nhất định. Do đó, phân khúc thành thị đòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ kiến thức và tầm nhìn để đồng hành cùng khách hàng, đồng thời cần sáng tạo, linh hoạt nắm bắt xu hướng, nhu cầu thị trường. Không chỉ là tư vấn viên, khách hàng thành thị cần những chuyên viên hoạch định tài chính chuyên nghiệp, am hiểu ngành bảo hiểm Việt Nam, nhạy bén với những thay đổi.

Điều này tạo ra những cơ hội nghề nghiệp rất lớn cho những bạn trẻ đam mê kinh doanh, đã có kinh nghiệm trong ngành sales và muốn phát triển bản thân trong môi trường nhiều thách thức. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, các salesman giàu nhiệt huyết sẽ từng bước chinh phục thị trường. The Gallerie của Prudential - mô hình được thiết kế dành riêng cho những bạn trẻ đam mê kinh doanh và quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ - chính là cơ hội đó. Tham gia vào The Gallerie và trải qua Chương trình Đào tạo và Phát triển (EDP) với lộ trình 24 tháng, salesman sẽ được đào tạo bài bản, chuyên sâu để trở thành Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính chuyên nghiệp (PruPlanner) có kiến thức vững vàng, kỹ năng hoàn thiện và nhanh nhạy với thị trường.

Mô hình The Gallerie được xây dựng dựa trên đòi hỏi thực tế từ thị trường, chú trọng vào sự thực hành, áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. Trên lộ trình đến thành công của salesman còn có sự đồng hành của những người đi trước và những cơ hội nghề nghiệp từ Prudential. Không chỉ dừng lại ở sự nghiệp salesman hay chinh phục được danh hiệu Bàn tròn triệu đô - MDRT danh giá trong ngành bảo hiểm, mỗi PruPlanner còn được tạo điều kiện để cọ xát và rèn giũa khả năng lãnh đạo, từ đó tiến đến làm chủ doanh nghiệp, hiện thực hóa khát vọng doanh nhân.