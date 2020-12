Vì sao TP.HCM se lạnh vào sáng sớm và chiều tối?

oC, chiều tối khoảng 27oC kèm theo gió nhẹ. Những ngày cận kề Giáng sinh, nhiệt độ TP.HCM xuống thấp, trời se lạnh vào sáng sớm và chiều tối. Người dân ra đường thường phải mặc áo khoác, choàng khăn nhưng lại có cơ hội được tận hưởng cảm giác thú vị "như vầy mới đúng là giáng sinh". Theo các ứng dụng thời tiết , nhiệt độ sáng sớm ở TP.HCM vào khoảng 24C, chiều tối khoảng 27C kèm theo gió nhẹ.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, sáng nay, nhiệt độ đo được tại Q.1 là 23,3oC, Nhà Bè 22,5oC, Tân Sơn Nhất 24oC. Một số tỉnh thành khác ở Đông Nam bộ nhiệt độ thấp hơn như: Sở Sao (Bình Dương) 20,8oC, Trị An (Đồng Nai) 21,3oC, Đồng Xoài (Bình Phước) 21,2oC, Long Khánh (Đồng Nai) 20,1oC.

So với đêm qua, nhiệt độ giảm nhẹ, các tỉnh Đông Nam bộ dao động từ 20,1 - 23oC, thấp nhất là Long Khánh 20,1oC . Miền Tây dao động từ 20 - 22,6oC, thấp nhất tại Mỹ Tho (Tiền Giang) 20oC, Bạc Liêu 20,4oC, Cầu Long (Trà Vinh) 20,7oC.

Nhiệt độ xuống thấp có bất thường?

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo , Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, do không khí lạnh tiếp tục khuếch tán về phía nam, chi phối chính thời tiết Nam bộ là trường gió đông bắc khô. Trường gió đông bắc chi phối khu vực, đây là hình thế áp cao.

oC làm người dân có cảm giác lạnh. Vì vậy, trời ít mây, ban ngày bức xạ mặt trời chiếu vào trái đất , mặt đất giữ nhiệt, đến đêm nhiệt bị mất dần (bức xạ trở lại khí quyển), nhưng do ít mây nên nhiệt mất nhanh hơn, nhiệt độ giảm nhanh hơn. Nhiệt độ buổi sáng sớm thường dao động từ 20 - 23C làm người dân có cảm giác lạnh.

Người Sài Gòn sẽ còn cảm thấy lạnh từ nay đến hết Noel Ảnh: Ngọc Dương Trong ngày hôm nay, khu vực tiếp tục nằm ở rìa phía nam áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định trong trường gió đông bắc khô. Bão số 14 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Do vậy, thời tiết Nam bộ ngày hôm nay vẫn phổ biến mây thay đổi, trời nắng, có lúc gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ ngày phổ biến trong khoảng 29-32oC. Nhiệt độ thấp nhất đêm các tỉnh Đông Nam bộ từ 20 -23oC, có nơi dưới 20oC.

Dự báo trong 48 - 72 giờ tới, không khí lạnh có cường độ suy yếu dần khoảng đêm 23, ngày 24.12 không khí lạnh được tăng cường trở lại. Cơn bão số 14 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam sau là hướng Tây, tiến gần hơn vào vùng biển các tỉnh Nam Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Thời tiết khu vực trong ngày 22.12 trở đi sẽ chuyển nhiều mây hơn, mưa có xu hướng tăng dần lên diện rảc rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Đến dịp Noel từ 24 - 26 thời tiết TP.HCM phổ biến không mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33oC sáng sớm se lạnh, buổi tối không mưa. Ông Quyết nhận định thời tiết này khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

"Trời se lạnh vào sáng sớm như năm nay vào dịp cuối năm là diễn biến bình thường, đúng quy luật hoạt động của không khí lạnh. Hiện nay Enso (chữ viết tắt của El Nino Southern Oscillation để chỉ cả 2 hai hiện tượng El Nino và La Nina) vẫn đang ở pha lạnh, dự báo pha lạnh còn tiếp tục tới nửa năm 2021 sau đó chuyển về trung tính. Tác động chủ yếu không khí lạnh ở phía bắc sẽ hoạt động mạnh hơn, có thể xuất hiện một số ngày có nhiệt độ xuống thấp dưới 13oC, vùng núi phía bắc có băng giá… Riêng TP.HCM và các tỉnh Nam bộ xuất hiện một số ngày có nhiệt độ thấp dưới 20oC, mưa trong mùa khô này có khả năng nhiều hơn những năm trước", ông Quyết thông tin.