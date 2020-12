Việt kiều Mỹ làm gì khi Cali bị phong tỏa trở lại để chống dịch Covid-19?

Đã có nhiều dự đoán California sẽ phong tỏa trở lại

Lệnh phong tỏa miền nam California đã có hiệu lực từ 0 giờ ngày 7.12 trong bối cảnh bệnh viện đối mặt nguy cơ quá tải vì dịch Covid-19 . Theo đó, phần lớn công sở phải đóng cửa, các hộ gia đình khác nhau sẽ không được tụ tập. Quán bar và các dịch vụ như tiệm nail, làm tóc phải đóng cửa, nhà hàng chỉ được bán đồ cho khách mang đi hoặc giao hàng tận nhà.

Hội từ thiện Tam Kỳ Project tặng khẩu trang cho các nhân viên y tế Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trả lời Thanh Niên, một số Việt kiều Mỹ cho biết họ đã sớm dự đoán rằng sẽ có phong tỏa trở lại lần 3 như tình hình hiện tại. Chị Amy Nitao (43 tuổi) đang sống tại thành phố Orange, California, hiện chị là Giám đốc công ty Kaname, LLC chuyên về đầu tư, cố vấn và quảng cáo. Chị cho biết mình nhận được tin báo sẽ phong tỏa khu vực chị sống cách đây khoảng 1 tuần. Cả nhà chị hiện đang làm việc tại nhà, con cái ở nhà học online và luôn luôn cẩn thận vì không biết ai đang bị nhiễm bệnh.

Các thành viên hội từ thiện Tam Kỳ Project may khẩu trang để làm từ thiện Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị chia sẻ: “Trong thời gian 1 tuần sau khi nhận thông báo sẽ có phong tỏa trở lại, tôi chỉ có thể cập nhật thông tin và báo cho khách hàng. Vì dịp Noel đã sắp tới, chúng tôi phải nhắn khách cố gắng sắp xếp đến sớm nếu không thì dịch vụ làm nail như chúng tôi sẽ bị đóng cửa”.

“Tôi đã từng nghĩ đến trường hợp sẽ phong tỏa trở lại rồi vì tôi thấy nhiều người dân có vẻ trở lại cuộc sống bình thường hơn, đặc biệt thời gian qua nhiều nhóm tập trung đông để biểu tình. Đây là mùa cao điểm nên có nhiều người cũng đã dự đoán như tôi và lần phong tỏa thứ 3 xảy ra thật”.

Chị Amy Nitao cho biết thêm, lần phong tỏa trước, bạn bè, đối tác của chị trong ngành nail, làm tóc luôn phải đóng cửa sớm, thiệt hại rất nhiều nhưng thời điểm đó họ vẫn nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ. Gần đây, nhiều bạn bè của chị vừa mở cửa, sửa sang, đón khách trở lại được 2 tuần thì giờ đây lại phải đóng cửa, tất cả đang đau đầu vì tiền thuê mặt bằng và sẽ có nhiều cơ sở kinh doanh đóng cửa hẳn sau thời gian này.

Là nhà tư vấn kinh doanh, hợp tác chặt chẽ với một số phòng khám và trung tâm xét nghiệm Covid-19 tại Quận Cam, chị Linda Nguyen (40 tuổi, sống tại thành phố Garden Grove, California) hiểu rõ tình hình số lượng các trường hợp nhiễm bệnh tại địa phương này.

“Khoảng tháng 4, tôi đã mất việc ở công ty tôi làm. Mặc dù tôi không đồng ý với việc đóng cửa doanh nghiệp, nhưng tôi đồng ý rằng cần phải áp dụng các biện pháp an toàn nghiêm ngặt để hạn chế lây nhiễm Covid-19. Khi có lệnh phong tỏa lần này, có những hạn chế kinh doanh ở nam California. Tôi cảm thấy thật đau lòng khi phải nhìn các doanh nghiệp đóng cửa tạm thời và vĩnh viễn”.

Việt kiều mở cửa đi làm từ thiện

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, đã có nhiều Việt kiều Mỹ đứng ra giúp đỡ cộng đồng bằng nhiều cách. Có nhà hàng gửi tặng các phần ăn đến nhân viên y tế, có người đứng ra kêu gọi may khẩu trang… Và phong tỏa tái diễn, một lần nữa những người này lại mở cửa đi làm từ thiện để giúp đỡ quê hương thứ 2 của mình vượt qua đại dịch.

Chị Amy Nitao nhớ lại thời gian qua, dù dịch bệnh gây nhiều khó khăn cho kinh tế gia đình nhưng nhiều lần công ty và gia đình chị vẫn cố gắng làm những việc thiện để giúp cộng đồng.

“Tôi đã từng kết nối và là cố vấn của hội từ thiện Tam Kỳ Project, hội có ban quản trị phần lớn đều ở Mỹ và có cả những thành viên khác ở Việt Nam, Úc, Canada. Khi dịch bắt đầu bùng phát từ giữa tháng 3, ở Mỹ tìm mua khẩu trang rất khó, tôi đã tự học cách may khẩu trang sau đó may cho nhiều người. Kết quả chúng tôi đã may được 25.000 khẩu trang tặng bệnh viện, nhà dưỡng lão và cảnh sát”, chị Amy Nitao nói.

Bên cạnh đó hội từ thiện Tam Kỳ Project đã mang đồ ăn đến tặng bộ phận cấp cứu của một số bệnh viện, mang gần 1.500 phần quà đến các bệnh viện tặng nhân viên y tế, mang đồ ăn rau củ và vật dụng thiết yếu đến cho những người lớn tuổi trong thời gian dịch bệnh...

Chị Tiểu Vân tự nguyện hiến máu để hỗ trợ cộng đồng Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đến lần phỏng tỏa này, chị Amy Nitao và hội từ thiện Tam Kỳ Project đang chuẩn bị những phần quà để tiếp tục ra đường, trao tặng những người cần giúp đỡ. Hội từ thiện của chị đã đã chuẩn bị khoảng 600 khăn choàng cho các viện dưỡng lão, trung tâm giúp đỡ những người vô gia cư…

Vì dịch Covid-19 nên ít người dân đi hiến máu hơn Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Tôi chỉ nghĩ rằng đây là lúc mọi người cần đến mình, thay vì buồn cho hoàn cảnh hiện tại thôi thì dùng thời gian đó làm những việc có ý nghĩa bằng cách giúp đỡ những người xung quanh”, chị tâm sự.

Bên trong chiếc xe lưu động đi hiến máu Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không chỉ tặng quà, tặng máu cũng là một cách từ thiện cho đi mà chị Tiểu Vân (người Mỹ gốc Việt, quê gốc ở TP.HCM hiện đang sống tại bang California) chọn để hỗ trợ cộng đồng ngay thời điểm phong tỏa trở lại này. Chị Vân cho biết, vì Covid-19 nên số người hiến máu hiện ở đây đang giảm nhiều.

Chị Tiểu Vân tự hào vì lần đầu được hiến máu trong thời điểm cộng đồng rất cần này Ảnh: Nhân vật cung cấp