Vỡ òa cảm xúc sản phụ ung thư giai đoạn cuối đón con trai Bình An xuất viện

Chị Nguyễn Thị Liên kể về những ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối ẢNH THU HẰNG PGS - TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư, thông tin về ca mổ đẻ cứu bé Bình An ẢNH THU HẰNG PGS - TS Trần Danh Cường trao bé Bình An cho gia đình chị Liên ẢNH THU HẰNG Gia đình chị Liên đoàn tụ trong niềm vui vỡ òa ẢNH THU HẰNG Chị Nguyễn Thị Liên hạnh phúc ôm con vào lòng ẢNH THU HẰNG Cậu bé Bình An ngủ ngon trong vòng tay mẹ ẢNH THU HẰNG Quà tặng của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư dành cho bé An Bình ẢNH THU HẰNG