Vụ 'xô xát' với nhân viên y tế ở Đà Nẵng: Vị cán bộ gửi thư xin lỗi

Thư xin lỗi của ông T.V cũng đồng gửi Ban giám đốc cùng đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà và toàn thể cán bộ, y bác sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch.

Trong thư, ông T.V viết: "Về sự việc đáng tiếc và không mong muốn xảy ra vừa qua, một lần nữa cho tôi được gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến chị P.T.L, nhân viên Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà".

Trong bối cảnh TP.Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đang căng mình chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là lực lượng y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, bản thân ông V. nhận thấy là một công dân, đảng viên, công chức nhưng đã có hành động nóng nảy, bộc phát, thiếu kiềm chế là sai, không những làm tổn thương đến cá nhân chị P.T.L mà còn làm ảnh hưởng không nhỏ đến các lực lượng đang ngày đêm trên tuyến đầu và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

“Hiện nay, bản thân đang ở trong khu vực cách ly y tế nên không thể trực tiếp đến gặp và gửi lời xin lỗi chị L., ban giám đốc cùng tập thể y bác sĩ Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà. Vì vậy, bằng thư này, với tất cả sự ăn năn và chân thành nhất của mình, bản thân xin gửi lời xin lỗi đến chị PT.L, ban giám đốc, đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà cùng toàn thể cán bộ, y, bác sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, ông T.V bày tỏ trong thư (tên chị P.T.L do PV viết tắt).

Ông V. viết tiếp: “Đồng thời, xin gửi lời xin lỗi đến các cấp lãnh đạo, các cơ quan và các lực lượng đang tập trung sức lực cho việc phòng, chống dịch bệnh của TP. Bản thân rất mong nhận được sự lượng thứ của tất cả mọi người".

Trao đổi thêm với PV Thanh Niên, ông T.V cho hay, do bị phong tỏa vì dịch nên ông không gửi trực tiếp được cho chị L. Ông đã gọi điện thoại và gửi thư qua Zalo chị L. và Giám đốc Trung tâm Y tế Sơn Trà.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều nay 3.8 chị P.T.L cho hay khi chị đang đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 thì nhận được tin nhắn của ông T.V với nội dung đề nghị được chuyển thư xin qua tin nhắn.

Sau đó, ông T.V đã gửi thư xin lỗi đến chị. “Khi nhận được thư của anh T.V, bản thân em cũng đỡ nặng lòng hơn. Chứ kéo dài thế này em cũng căng thẳng lắm. Sự việc dừng lại ở đây cũng được rồi ạ”, chị L. nói.

Chia sẻ thêm về phản hồi với ông T.V sau khi nhận được thư xin lỗi, chị P.T.L nói với ông T.V: “Em xin nhận lời xin lỗi của anh. Em cũng được sự động viên, an ủi của nhiều người… Thôi mình bỏ qua để tình người được nở hoa anh ạ. Chỉ mong anh giữ bình tĩnh và rút kinh nghiệm sau sự việc này. Bọn em làm việc cũng đủ vất vả rồi, chỉ mong quân dân đồng lòng chống dịch. Chúc gia đình anh sức khoẻ”.

Như Thanh Niên đã thông tin, trong báo cáo về vụ việc vào chiều 2.8, Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà cho hay sáng 1.8, kỹ thuật viên xét nghiệm P.T.L khi đang lấy mẫu cho người dân ở P.Nại Hiên Đông thì bị ông T.V (người được lấy mẫu) “ra tay đánh vào vùng mặt bên phải”. Theo báo cáo, sự việc này đều được tất cả nhân viên y tế và người dân tại khu vực lấy mẫu chứng kiến.

Ngay trong chiều 1.8, chị P.T.L và ông T.V đã hòa giải dưới sự chủ trì của Công an P.Nại Hiên Đông . Tuy nhiên, sau đó chị L. và các nhân viên y tế cảm thấy rất bức xúc vì cho rằng sau đó ông V. đã nêu sự việc không đúng sự thật (so với nội dung đã thừa nhận trong buổi làm việc tại Công an P.Nại Hiên Đông).