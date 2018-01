Xa mặt mà lại gần… lòng

Scott Carroll, chuyên gia tâm lý tác giả cuốn sách Don’t settle: how to marry the man you were meant for (tạm dịch: Đừng ổn định: Làm cách nào để lấy người đàn ông mà bạn là người dành cho anh ấy), cho rằng chìa khóa cho một khởi đầu hạnh phúc của mối quan hệ nằm ở con số 2. Đó là chỉ gặp chàng hay nàng chừng 2 lần mỗi tuần.



Trong khi đó, tiến sĩ tâm lý học Seth Meyers cũng chia sẻ rằng, nếu gặp gỡ người mới quá thường xuyên sẽ để lại tác động tiêu cực lên mối quan hệ về lâu dài.

“Làm việc với nhiều khách hàng, tôi nhận thấy rằng, yếu tố lớn nhất gây ra sự sụp đổ sớm của các mối quan hệ tình cảm chính là xu hướng cứ muốn đẩy mọi chuyện đi thật nhanh”, tiến sĩ Seth Meyers cho biết.

Vì quá “sôi nổi” muốn nhìn thấy nhau nhiều nên họ tự tạo ra cho bản thân một ảo tưởng về mức độ gắn bó và thân mật mặc dù họ đều biết rằng cả hai phải mất cả năm mới đạt đến mức đó.

N.B

(theo Independent)