Xách ba lô chu du cực Nam Thái Lan

Để đi từ Bangkok đến cực nam Thái Lan, bạn có thể đặt chuyến bay từ Bangkok - Hat Yai, sau đó bắt xe minivan để về Pattani, Yala, Narathiwat, có nhiều tuyến mỗi ngày. Tàu lửa từ Bangkok có tuyến đến Hat Yai, Pattani, Yala, thời gian di chuyển khoảng 12 -15 giờ. Từ Pattani, bạn có thể đi đến thị trấn Betong bằng cách ra bến xe bus Pattani, hỏi taxi (thực ra là dòng xe Mercedes cũ rất đẹp) giá chỉ khoảng 200 - 300 baht để đi từ Pattani đến Betong khi mỗi xe đủ 5 khách. Xe chạy suốt ngày. Pattani là trung tâm nghệ thuật của miền nam Thái Lan, bạn có thể đến quán cafe The R.I.P, đây là nhà của một nghệ sĩ tranh khắc gỗ và là tụ điểm của các buổi hội thảo về nghệ thuật, chính trị, báo chí do các học giả và trí thức từ Bangkok và Đại học Hoàng tử Songkhla tổ chức. Trung tâm nghệ thuật Art Pattani Space là nhà của một họa sĩ trẻ nổi tiếng tại khu vực này, anh giảng dạy tại Đại học Hoàng tử Songkla và có tranh đoạt giải tại Bangkok. Tên tuổi của anh cũng nổi tiếng trong giới nghệ sĩ Hồi giáo. Anh am hiểu các dòng chảy văn hóa, sự xung đột và diễn tả điều đó trong các tác phẩm tại trung tâm. Nơi đây cũng là tụ điểm để nghệ sĩ miền cực nam Thái Lan triển lãm tác phẩm của họ.