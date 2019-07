Xe Mercedes chạy vòng vòng ngã tư: Thất tình nên nhậu, tài xế khóc với công an

Liên quan đến vụ xe Mercedes 7 chỗ gây náo loạn tại ngã tư Lê Thanh Nghị - Tố Hữu (P.Hoà Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), ngày 30.7, Công an Q.Hải Châu cho biết đã ra quyết định xử phạt 17 triệu đồng đối với Lương Đức T. (40 tuổi, trú P.Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Nồng độ cồn của tài xế T. tại thời điểm đó vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Ô tô 7 chỗ chạy vòng vòng ngã tư rồi tông vào quán nhậu, nhiều người tháo chạy

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 28.7, chiếc xe BKS 43A-368.18 chạy nhiều vòng quanh ngã tư Lê Thanh Nghị - Tố Hữu với tốc độ cao rồi mất lái tông thẳng vào quán nhậu ven đường, húc văng 2 xe máy, khiến nhiều khách trong quán tung bàn tháo chạy.

Vì thất tình nên...

Sau khi tông thẳng vào quán nhậu, xe bị nổ lốp trước, nhưng anh T. vẫn cố tiếp tục điều khiển xe chạy khỏi hiện trường theo hướng Lê Thanh Nghị về chợ đầu mối Hoà Cường. Nhận được tin báo khi đang đi tuần tra, lực lượng Công an P.Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu) nhanh chóng truy đuổi và chặn được phương tiện vi phạm.

Các thực khách trong quán ven đường và người dân bức xúc trước hành vi điều khiển xe gây nguy hiểm của tài xế xe 7 chỗ ẢNH: HUY ĐẠT

Theo lời một cán bộ Công an P.Hòa Cường Nam, khi dừng phương tiện và yêu cầu anh T. xuống xe để kiểm tra thì người này chấp hành nhưng có dấu hiệu say xỉn. Anh T. khóc kể về chuyện tình yêu và cho biết... đang bị thất tình. Ngay sau đó, lực lượng CSGT công an Q.Hải Châu đã có mặt để tiến hành kiểm tra tài xế và phương tiện.

"Dân nhậu" hất tung bàn tháo chạy thoát thân ẢNH: HUY ĐẠT

Đoạn clip trích xuất từ camera giám sát giao thông tại ngã tư cho thấy, tài xế điều khiển xe 7 chỗ chạy 4 vòng tròn với tốc độ cao, bất chấp lúc này có nhiều phương tiện qua lại. Sau đó, xe mất lái tông vào quán nhậu ven đường. Chưa dừng lại, sau khi tông vào quán, tài xế lùi xe và tiếp tục chạy thêm 3 vòng tròn nữa thì rời khỏi hiện trường hướng về chợ đầu mối Hoà Cường. "Phải phạt nặng, tước bằng lái xe vĩnh viễn" Có mặt tại hiện trường ngay sau khi sự việc xảy ra, PV Thanh Niên ghi nhận sự bức xúc của các thực khách tại quán nhậu ven đường. Sau khi chặn được “xe điên”, lực lượng Công an P.Hòa Cường Nam quay lại hiện trường mời những người liên quan về trụ sở Công an phường để làm việc. Người dân sống ở khu vực này cũng một phen hoảng hồn khi nghe tiếng nổ lớn. Anh Nguyễn Văn Hiền (trú đường Lê Thanh Nghị, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) cho biết, cả gia đình anh đang xem phim trên tầng 2 thì nghe tiếng nổ lốp, nhìn xuống ra đường thì thấy ở quán nhậu phía đối diện, nhiều người la hét, tháo chạy tán loạn. “Tôi cùng 2 người đàn ông trong quán nhậu chạy theo lực lượng Công an phường để truy đuổi chiếc xe. Khi bị chặn xe gần khu vực chợ đầu mối Hòa Cường, tài xế nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của lực lượng công an”, anh Hiền kể. Ông Đặng Viết (P.Hoà Cường Nam, Q.Hải Châu) bức xúc cho biết: “May mắn là lực lượng công an kịp thời dừng xe để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Theo tôi, phải phạt nặng và tước bằng lái xe vĩnh viễn vì tài xế này không có lương tâm, lái xe mà không biết thương người…”. Chị Ngọc, đang chạy xe máy qua đoạn đường nói trên tại thời điểm đó, kể lại khi phát hiện xe ô tô chạy bất thường, chị vội lao xe lên lề đường, không dám chạy tới. “Sau khi tông vào quán nhậu, xe ô tô lại chạy vòng. Tôi tưởng nó đâm vào đuôi xe 4 chỗ đang đậu bên đường rồi… Tôi run quá, chân tay cứng ra”, chị Ngọc kể.

Trích xuất camera giám sát giao thông cho thấy tài xế đã điều khiển xe chạy vòng vòng tại ngã tư với tốc độ cao bất chấp lúc này có nhiều phương tiện lưu thông qua lại Ảnh: Chụp lại màn hình

Nhiều người cho rằng một tài xế khi tham gia giao thông phải nghĩ đến tính mạng của người khác. Khi được đào tạo lái xe, người học phải trải qua rất nhiều môn học, trong đó môn đạo đức người lái xe là môn học bắt buộc và quan trọng bậc nhất.