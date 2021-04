Xôn xao hàng loạt cây bông giấy 10 - 20 năm tuổi ở Vũng Tàu bị cưa trộm

Sáng 30.3, chị Lê Thị Hồng Tâm (38 tuổi, ngụ TP.HCM) đưa các con nhỏ đến nhà nghỉ Lâm Đường để chụp ảnh giàn bông giấy thì không thấy đâu nên gọi điện khắp nơi để hỏi thăm.

“Khi các bạn đưa ảnh lên Facebook, tôi thấy đẹp nên hôm nay có dịp đưa 2 con nhỏ đến để chụp hình. Tôi không biết là cây đã bị chặt phá. Tiếc quá… Tôi chưa tận mắt nhìn cây bông giấy và có dịp chụp hình thì nó đã không còn nữa. Những người phá hoại thế này nên bị xử lý thích đáng”, chị Tâm nói.

Ngỡ ngàng là tâm trạng chung của nhiều người khi đến đây. Anh Nguyễn Đình Nam (ngụ TP.Vũng Tàu) thường xuyên dẫn bạn bè từ các tỉnh khác đến giàn bông giấy ở nhà nghỉ Lâm Đường để chụp hình, bức xúc: “Liên tục những tháng qua các cây bông giấy ở TP bị chặt phá rồi. Những người phá hoại không có lương tâm chút nào. Cây bông giấy trong những năm qua luôn là một bản sắc rất riêng của TP.Vũng Tàu. Vậy mà...”.

Số phận hẩm hiu cũng xảy ra với cây bông giấy tại chùa Phổ Diệu (P.5) với độ tuổi trên dưới 20 năm khi bị trộm cưa ngang thân.

Ngày 29.3, Công an TP.Vũng Tàu đã tạm giữ nghi can Nguyễn Khánh Toàn (49 tuổi, ngụ P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản . T. là nghi can cưa trộm cây bông giấy ở nhà nghỉ Lâm Đường. Tại nhà của T., Công an TP.Vũng Tàu đã thu giữ thân cây bông giấy bị cưa thành nhiều khúc.