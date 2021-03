Xuất hiện video khác của ‘người hùng’: Cộng đồng mạng không chỉ trích mà thả ‘mưa tim’

Sau buổi khen thưởng tại trụ sở Công an Q.Thanh Xuân, khuya 1.3, anh Mạnh đã đăng tải một video ở góc quay khác, ghi lại khoảnh khắc anh lao lên đón bé P.H, nhưng do trượt chân, anh Mạnh chỉ kịp đưa tay phải ra đón bé, giảm lực rơi cho bé.

“Đây là một video mà mình mới nhận được. Thông qua video mọi người đều thấy được mình không hoàn toàn đỡ được em bé, sự việc xảy ra quá đột ngột, mình đã không nhớ rõ được hết các chi tiết. Thành thật mong mọi người thông cảm”, anh Mạnh chia sẻ kèm video.

Hàng chục ngàn người đã xem video nhưng không ai trách móc anh mà thả “mưa tim”, vì hành động của anh xuất phát từ lòng tốt và chính cánh tay phải của anh đã đỡ được một phần lực rơi cho cháu bé.

Chia sẻ với báo chí sau lễ khen thưởng tại trụ sở Công an Q.Thanh Xuân, anh Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết khi đang ngồi trên xe ô tô thì nghe tiếng bé gái khóc thét, sau đó là tiếng một phụ nữ hét rất to, anh Mạnh vội chạy ra xe thì phát hiện bé gái đang bám lơ lửng ở lan can tầng 12A . Không kịp nghĩ, anh Mạnh tìm đường đến địa điểm cháu bé rơi để đón đỡ cháu.