Xuyên đêm tìm công lý cho con gái bị xâm hại: Ông xe ôm đã bị bắt

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chị T. (41 tuổi) cho biết ngày 14.4, con gái 5 tuổi của chị nghi bị ông hàng xóm làm nghề chạy xe ôm nghi dâm ô ngay tại phòng trọ. Sau nhiều lần gặng hỏi, bé N. nói bị ông C. sờ tay vào vùng kín khiến bé phải la lên “Đau quá bỏ tay ra”. Nhưng phải 10 phút sau, ông C. mới buông tha cho bé N. Tất cả quá trình đi vào và ra phòng trọ của ông C. đều bị camera của dãy trọ ghi lại.

Ngay sau vụ việc, chị T. đã phải chở con gái lòng vòng từ 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm để tìm nơi giám định, mong đòi lại công bằng cho con. Về đến nhà, bé N. mệt lả nên lăn ra ngủ. Nhìn con hôm đó, chị T. trằn trọc cả đêm chẳng thể chợp mắt.

tin liên quan Người mẹ và hành trình trong đêm quyết đem kẻ dâm ô với con gái 5 tuổi ra ánh sáng

Ngày hôm sau, chị T. cũng tìm đến Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM để xin được luật sư hỗ trợ về mặt pháp luật. Đồng thời, chị cũng đưa bé đến gặp bác sĩ tâm lý để bé kịp thời ổn định tâm lý trở lại. Chị T. cho biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông N. sang phòng trọ mong chị bỏ qua vụ việc, ông N. cũng không xa lạ gì với gia đình khiến chị rất áp lực. Ngày hôm sau, chị T. cũng tìm đến Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM để xin được luật sư hỗ trợ về mặt pháp luật. Đồng thời, chị cũng đưa bé đến gặp bác sĩ tâm lý để bé kịp thời ổn định tâm lý trở lại. Chị T. cho biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông N. sang phòng trọ mong chị bỏ qua vụ việc, ông N. cũng không xa lạ gì với gia đình khiến chị rất áp lực.

Trước đó, khi hết thời gian 24 giờ tạm giữ để lấy lời khai ban đầu, ông C. được cho về nhà và vẫn đi chạy xe ôm bình thường. Vì gần nhà, lại thường xuyên ra vào dãy trọ nên chị T. hết sức lo lắng vì sự an toàn của mình và các con.

Tuy nhiên, vì nhà chỉ có ba mẹ con ở với nhau (chị T. đã thôi chồng) nên chị muốn ông già xe ôm phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật để trả lại danh dự cho con gái của chị.

Sáng 13.5, trao đổi với phóng viên, chị T. cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã thông báo kết luận giám định của bé N. đến gia đình. Theo đó, xác định có tế bào người nam trong vùng âm hộ và vùng hậu môn, đủ cơ sở để đối chiếu với mẫu ADN của đối tượng nam.

Kết quả giám định pháp y về ADN cũng cho thấy, ADN của ông C. có hiện diện trong dấu vết trên áo, trên quần của bé N. Do đó, Công an quận Tân Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông C. để tiếp tục điều tra làm rõ.