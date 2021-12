Đối tác chăn nuôi an tâm đồng hành, đón thành quả tốt, lành từ chuỗi 3F Plus

Thức ăn chăn nuôi sạch, dinh dưỡng cùng mô hình trại chăn nuôi hiệu quả, bền vững

Trong chăn nuôi, nguồn thức ăn sạch, chất lượng cao là yếu tố quan trọng, tác động trực tiếp lên kết quả sinh trưởng của vật nuôi cũng như hiệu quả, lợi nhuận trong cả quá trình. Nhằm mang đến cho chủ trại những giải pháp dinh dưỡng hiệu quả, GREENFEED không ngừng đổi mới, nghiên cứu phát triển, liên tục cải tiến các sản phẩm thức ăn đáp ứng các tiêu chí sạch, lành cho hiệu quả dinh dưỡng cao. Không dừng lại ở đó, GREENFEED còn hỗ trợ liên kết đầu ra, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, đảm bảo lợi ích chăn nuôi cho đối tác, khách hàng.

Là khách hàng lâu năm của GREENFEED, ông Nguyễn Đức Tiến (Tuyên Quang) hiện đang sử dụng 100% bộ sản phẩm Hitek của GREENFEED cho trang trại quy mô 250 heo nái và 2.000 heo thịt của mình. Ông Tiến cho biết: “10 năm sử dụng nguồn thức ăn chăn nuôi do GREENFEED cung cấp, tôi rất an tâm, hài lòng với chỉ số FCR của thức ăn luôn dao động chỉ từ 2,3 đến 2,35. Heo mau lớn mà còn tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận của trại. Đặc biệt, GREENFEED còn tích cực hỗ trợ trại, thu mua đầu ra với giá cả rất ổn định, khiến người nuôi như tôi an tâm hơn qua từng vụ nuôi thành công”.

Bên cạnh thức ăn chăn nuôi, mô hình trại chăn nuôi cũng được phía GREENFEED chú trọng đầu tư và phát triển. Nền tảng mô hình của GREENFEED đảm bảo song hành hai yếu tố hiệu quả và bền vững: Đầu vào chuẩn với con giống ưu việt; quy trình chăn nuôi hiện đại giúp tối ưu chi phí vận hành; đầu ra thương phẩm chất lượng cao, được bao tiêu với giá tốt; công nghệ xử lý thải bền vững cùng với các hoạt động thúc đẩy phát triển cộng đồng.

Theo anh Hồ Ngọc Xuân - Đại diện trại Phú Hưng (Bình Định), một trong những đối tác đã có hơn năm năm hợp tác cùng GREENFEED cho biết: “Ngay từ khi thành lập, trại Phú Hưng đã ứng dụng trọn bộ giải pháp chăn nuôi khoa học của GREENFEED gồm giải pháp dinh dưỡng vật nuôi, giải pháp con giống chuẩn chất lượng quốc tế, giải pháp chuồng trại, quản lý chăn nuôi, an toàn sinh học và thú y. Chính điều này đã giúp Phú Hưng gặt hái được nhiều thành công và lợi ích thiết thực trong những năm qua. Điển hình trong giai đoạn 2019 - 2020, khi dịch ASF gây thiệt hại nặng trên địa bàn trại, Phú Hưng gần như không bị ảnh hưởng nhờ áp dụng tuyệt đối các giải pháp trên cũng như sự hỗ trợ tận tình của nhân viên GREENFEED”.





Thực tế, mô hình chăn nuôi của GREENFEED đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao và được chọn thí điểm cho chuỗi cơ sở sản xuất thịt heo an toàn dịch bệnh theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới (OIE).

Đảm bảo đầu ra với chuỗi liên kết và hệ thống thương hiệu thực phẩm lành, ngon

Đi đầu trong việc hỗ trợ đối tác chăn nuôi, GREENFEED đem đến những giải pháp tối ưu và toàn diện nhất nhằm hỗ trợ chủ trại giải quyết bài toán đầu ra, đảm bảo kết quả kinh tế. Cụ thể, năm 2019, doanh nghiệp đã cho ra mắt thương hiệu thịt mát G Kitchen và liên tiếp sau đó là MAMACHOICE và Wyn để hỗ trợ phân phối, tiêu thụ sản phẩm. Trong số đó, MAMACHOICE là ví dụ điển hình khi hướng đến bao tiêu 100% đầu ra của các trại chăn nuôi đang sử dụng trọn bộ giải pháp và đáp ứng tiêu chuẩn của GREENFEED.

Chia sẻ về vấn đề này, anh Hồ Ngọc Xuân cũng cho biết thêm: “Thương lái rất tin tưởng và yên tâm khi nghe đến hoặc sử dụng sản phẩm từ heo giống của GREENFEED vì heo có nhiều ưu điểm như xương giò nhỏ, dẻo thịt, tỷ lệ móc hàm cao lên đến 78 - 80%. Trại Phú Hưng hiện cũng đang cung cấp heo thương phẩm cho thương hiệu thịt sạch MAMACHOICE và nhận được nhiều phản hồi rất tích cực của bà con về chất lượng thịt cùng giá thành hợp lý”.

Với những thành quả ngọt, lành từ chuỗi thực phẩm 3F Plus đem đến không chỉ người tiêu dùng cuối mà còn cho tất cả các đối tác, khách hàng trong hệ sinh thái, GREENFEED tiến gần hơn với sứ mệnh xây dựng các thương hiệu chất lượng, đáng tin cậy, mang đến cho cộng đồng thêm nhiều hơn những thành quả tốt, những giá trị lành - hướng đến sự phát triển bền vững, hiệu quả về lâu dài.