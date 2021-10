Đón người lao động trở lại doanh nghiệp

Đó là thông điệp được nhiều chuyên gia, nhà quản lý nêu lên tại hội nghị “Kết nối cung cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” do Bộ Công thương phối hợp Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh tổ chức ngày 5.10.

Ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), cho hay thiếu hụt nhân lực đang là lo ngại lớn nhất của các DN phía nam. “Nhiều DN đang ưu tiên bố trí bộ phận nhân sự để duy trì hoạt động, kêu gọi NLĐ trở lại làm việc dù rất khó khăn. Do đó, ứng phó với đứt gãy chuỗi cung ứng không chỉ là gỡ bỏ các biện pháp phòng chống dịch mà cần các biện pháp trợ lực cho NLĐ, DN, giúp DN tồn tại, lấy lại đà tăng trưởng trước đây”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, mặc dù có những lo ngại về việc các đơn hàng bị chuyển đi trong thời gian giãn cách nhưng về cơ bản, hiện các thị trường xuất khẩu của VN không có biến động quá lớn. Sức mua của thị trường thế giới vẫn ổn định, thậm chí đây là thời điểm thị trường các nước đang tích cực nhập hàng để phục vụ mùa mua sắm cuối năm. Do vậy, các DN được trở lại sản xuất sớm ngày nào sẽ tốt ngày đó, giúp DN có dòng tiền để trang trải các chi phí, chạy đua để hoàn thành các đơn hàng bị chậm muộn, giữ chân được khách hàng để có hợp đồng mới. “VN đã thiết lập được một vị trí tương đối trong các chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là với các mặt hàng như điện tử, điện thoại, dệt may, da giày, đồ gỗ. Do vậy, các khách hàng lớn có thể tạm thời chuyển đơn hàng đi nước khác, nhưng họ sẽ không dễ rời bỏ VN”, ông Hải nhận định.

TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, cho rằng hơn lúc nào hết, DN rất cần không gian, sự chủ động để quay lại sản xuất. “Hãy tin DN, hãy hỗ trợ họ về dịch tễ, y tế và các chính sách tài khóa”, ông Thành nói và gợi mở: “VN có thể nâng quy mô các gói hỗ trợ lớn hơn bởi dư địa chính sách còn, như trần nợ công còn thấp theo chuẩn mới; thu ngân sách đến tháng 9 vẫn tốt; lạm phát hiện thấp nên dư địa cung tiền còn. Ngoài ra, còn nguồn dự trữ ngoại tệ chưa động đến trong khi một số nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore đều dùng từ nguồn này không hề nhỏ, lên tới cả chục tỉ USD”.Chí Hiếu

Trước đó, do không thể thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” nên Duy Anh Foods phải tạm ngưng hoạt động suốt hơn 2 tháng qua. Không có doanh thu, lợi nhuận, đơn hàng nợ chồng chất, đứng trước nguy cơ bị mất mối, mất bạn hàng..., khó khăn bủa vây nhưng ban lãnh đạo công ty vẫn đặt mục tiêu quan trọng nhất là ổn định đời sống cho NLĐ trong giai đoạn giãn cách xã hội . Cụ thể, ngay từ những ngày đầu ngưng hoạt động, Duy Anh Foods đã tổ chức đợt hỗ trợ thực phẩm thiết yếu như rau, gạo, mì... và tiền mặt để đỡ đần công nhân phần nào. Khi đó, dự đoán giai đoạn giãn cách chỉ kéo dài khoảng 2 tuần, nhưng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, DN tiếp tục ngưng hoạt động nên đã tổ chức thêm đợt hỗ trợ thứ hai cho NLĐ. Rồi cứ thế, đến nay, Duy Anh Foods đã tổ chức 5 đợt hỗ trợ cho lực lượng lao động. Cứ tùy theo thời gian giãn cách của TP mà công ty cân đối, hỗ trợ trong khả năng của mình. Cùng với đó, DN cố gắng đẩy nhanh tiêm vắc xin cho NLĐ. Đến nay, đã có hơn 100 công nhân của DN này đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, chỉ còn vài người chưa tiêm mũi thứ 2.