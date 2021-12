‘Don’t look up’: Leonardo DiCaprio hóa ‘cây hài’ giải cứu thế giới

Ngay từ khi dự án mới được công bố, Don’t look up đã khiến giới mộ điệu điện ảnh ngóng chờ khi hội tụ một “rừng” sao đẳng cấp: Leonadro DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothee Chalamet… Tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Adam McKay tung ra dịp cuối năm như một lời cảnh tỉnh nóng sốt cho sự bàng quan của con người trước những thảm họa tự nhiên. Song, nó cũng mạnh dạn phê phán sự lố bịch của xã hội đương thời, khiến khán giả vừa cười vừa rùng mình vì quá quen thuộc.

Khi sự vô cảm còn đen tối hơn cả ngày tận thế

Câu chuyện của Don’t look up mở ra khi tiến sĩ thiên văn học Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) cùng nghiên cứu sinh Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) phát hiện ra một sao chổi có kích thước to như đỉnh Everest đang lao thẳng xuống trái đất. Theo tính toán của bộ đôi, nhân loại chỉ còn đúng 6 tháng trước khi vụ va chạm thảm khốc xảy ra và quét sạch mọi sự sống trên hành tinh. Khiếp hãi cho tương lai, thầy trò Randall nhanh chóng thông báo vụ việc cho những cơ quan đầu não của chính phủ Mỹ.

Sau khi được đưa thẳng đến văn phòng tổng thống, Randall Mindy, Kate Dibiasky cùng giáo sư Oglethorpe (Rob Morgan) đến từ NASA mới phát hiện ra thảm họa thực sự thậm chí còn kinh hoàng hơn sao chổi. Rằng chính phủ Mỹ xem xét việc này như một tình huống thứ cấp. Sau khi thong thả phì phèo một điếu thuốc, Tổng thống Orlean (Meryl Streep) nhẹ nhàng tuyên bố: “Cứ bình tĩnh và quan sát nó”. Bởi bà ta còn đang bận tái tranh cử và giải quyết mớ scandal tình ái rùm beng của mình.

Tuyệt vọng và đầy phẫn nộ nhưng thầy trò giáo sư Randall vẫn cố gắng cảnh báo cho nhân loại về thảm họa diệt vong này. Nhưng rồi với bất kì nỗ lực nào đi chăng nữa, họ đều bị biến thành trò cười cho mạng xã hội và truyền thông. Tại chương trình truyền hình ăn khách nhất nhì nước Mỹ, thông tin sao chổi thậm chí bị xếp sau vụ chia tay rầm rộ của một ngôi sao ca nhạc tuổi teen. Sau đó, hai MC dẫn dắt câu chuyện bằng một giọng điệu hết sức cợt nhả. Khi Kate Dibiasky nổi cơn thịnh nộ, cô ngay lập tức trở thành biểu tượng ảnh chế (meme) và bị dân mạng gọi là “phù thủy”. Và rồi tận thế chỉ là một trò đùa với đám đông “mất não”, họ vẫn ung dung sống như thể chưa có gì từng xảy ra.

Don’t look up được duy trì với màu sắc lố bịch và kệch cỡm. Từ tình tiết câu chuyện cho đến bản chất của từng nhân vật đều được khắc họa để châm chích và mỉa mai. Không có phe chính diện hay phản diện rõ ràng bởi cả xã hội đều rối mù và hỗn độn. Ngay cả hai nhân vật chính là Randall Mindy và Kate Dibiasky cũng lập dị và “tưng tửng” dẫu họ tốt bụng và được xem là có đạo đức nhất phim.

Adam McKay vốn là một trong những đạo diễn chắc tay trong dòng phim “satire” (châm biếm). Bằng phương pháp cường điệu hóa tình tiết, nam đạo diễn lại phơi bày được những khía cạnh xấu xí nhất trong cách mà xã hội đương đại đang vận hành. Truyền thông giả tạo và háu đói, chính phủ thì quan liêu, đám đông mù quáng cuồng nộ cùng lòng tham vô đáy của các tập đoàn tư bản… đều bị mang ra chỉ trích. Thâm thúy nhất có lẽ là cách mà Adam McKay đã chỉ ra được điểm yếu nhất của nước Mỹ hiện đại - sự phân cực trong tư tưởng người dân. Don’t look up đã cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong quan điểm sống của công dân xứ cờ hoa qua cái cách mà họ đón nhận cũng như phản ứng với thảm họa thiên nhiên. Tất cả làm nên một bức họa châm biếm đa tầng, đa nghĩa.





Dàn sao hạng A trút bỏ hình tượng

Nhân vật gây sửng sốt nhất trong Don’t look up không ai khác chính là nam tài tử Leonardo DiCaprio. Chẳng màng hình tượng quý ông quyến rũ nhất màn bạc suốt nhiều thập kỉ, Leonardo DiCaprio vừa xấu vừa lố bịch trong bộ phim này. Anh tăng cân, hóa thân thành tiến sĩ Randall Mindy bụng phệ với bộ râu lởm chởm lâu ngày không cắt tỉa. Sở hữu học vị cao nhưng Randall lại chết nhát, lớ ngớ và mang hàng tá bệnh tâm lý. Đi đâu anh cũng phải mang theo cả lốc thuốc Xanax bên người vì lo âu, trầm cảm, thừa cân… Ăn nói thì lúc nào cũng lí nhí, nhát gừng với đôi bàn tay vã mồ hôi.

Màn trình diễn hài hước của Leonardo DiCaprio trong Don’t look up đã chứng minh anh có thể làm tất cả. Nam diễn viên luôn sẵn sàng phá bỏ hình tượng và thử nghiệm mọi phương thức diễn xuất. Dường như đẳng cấp của Leonardo DiCaprio chẳng hề bị mai một chút nào theo thời gian. Xuyên suốt bộ phim, nam tài tử thành công dẫn dắt khán giả qua từng cung bậc cảm xúc khác biệt. Để khán giả cười, ghét, khinh rồi lại thương cảm cho nhân vật Randall Mindy - từ một kẻ hèn đã trở thành anh hùng đúng nghĩa.

Nữ minh tinh Meryl Streep cũng mạnh dạn trút bỏ hào quang ngôi sao để đóng vai nữ tổng thống Orlean dị hợm. Khi nhắc đến Meryl Streep, giới yêu điện ảnh xem bà như một tượng đài của sự thanh cao, duyên dáng, mực thước. Vậy mà Meryl Streep đã dám và rất thành công trong việc khiến cho khán giả phải ghét mình. Tổng thống Orlean do bà thủ vai là một nhân vật kệch cỡm, xảo trá với ngoại hình lố lăng. Bà luôn xuất hiện với những bộ trang phục lòe loẹt cùng cặp kính mắt mèo quá khổ, phát ngôn những câu cợt nhả cuộc đời và u mê trong thứ quyền uy ngụy tạo.

Riêng Jennifer Lawrence có vẻ rất có duyên với những dạng vai bốc đồng tếu táo. Năm xưa, nữ diễn viên từng “ẵm” Oscar nhờ vai Tiffany trong Silver linings playbook. Trở lại với Don’t look up, cô vẫn giữ được sức hút đặc trưng đó nhờ một chút điên rồ kết hợp với vẻ mong manh. Ở tuyến nhân vật phụ, minh tinh Cate Blanchett và “chàng thơ” Timothee Chalamet cũng đã mang đến những chất xúc tác đầy thú vị cho bộ phim.

Đằng sau những tiếng cười, Don’t look up sẽ để lại dư vị cay đắng cho người xem. Cái kết về sự diệt vong của hành tinh xanh có lẽ không làm người ta cảm thấy kinh hãi bằng bức tranh xã hội hỗn loạn rất gần với đời thực. Từ đó, bộ phim kêu gọi người xem sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, cũng như chính hành tinh này.

“Look up” (Hãy nhìn lên) là khẩu hiệu mà Randall Mindy kêu gọi mọi người, nhằm nhìn nhận trực diện vào tảng thiên thạch, cũng là ẩn dụ cho sự thật hiển nhiên. Nhưng với tư tưởng lấp liếm, “ngoảnh mặt làm ngơ”, phe tổng thống Orlean đã tuyên truyền khẩu hiệu trái ngược là “Don’t look up” (Đừng nhìn lên). Sau tất cả, bộ phim để lại cho người xem một câu hỏi trăn trở. Rằng trước những nhiễu nhương, tai họa của cuộc sống, chúng ta sẽ chọn góc nhìn nào, cũng như con đường nào? Don’t look up hiện đang được chiếu trên Netflix.