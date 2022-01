Đón tết qua... màn hình điện thoại

Tất niên qua… màn hình điện thoại

Đây là năm đầu tiên Nguyễn Thị Hiền Thảo, ngành quản trị kinh doanh, Trường đại học Foscari Ca' Venezia (Ý), đón tết xa nhà. Bắt đầu du học từ tháng 9.2021, Thảo chọn ở lại Ý đón tết vì tình hình dịch Covid-19.

Nhớ về những cái tết năm trước, Thảo kể: “Vào thời điểm này thì tôi cùng nhóm bạn thân tụ tập ăn uống, ôn lại kỷ niệm trong một năm vừa qua, ra phố chụp bộ ảnh tết cùng nhau. Tôi còn cùng mẹ sắm sửa, dọn dẹp đón tết, nghe những bài nhạc mừng xuân bất hủ”.

Cách xa hàng nghìn km, mạng xã hội trở thành công cụ hiệu quả nhất giúp Thảo đón tết cùng gia đình. Cô gọi video về nhà và tham gia buổi tiệc tất niên qua màn hình điện thoại.

“Tuy có cô đơn lạc lõng một chút nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc khi được mọi người nhớ tới. Tôi vẫn có thể tham gia buổi tiệc tất niên cùng gia đình, chỉ khác là bị ngăn cách bởi chiếc màn hình”, Thảo chia sẻ.

Rưng rưng với bữa cơm gia đình người Việt tại Ý

Tại Ý, Thảo may mắn được làm quen với nhiều bạn bè cũng là sinh viên người Việt. Cô được mọi người giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm khi mới chập chững làm quen với môi trường mới. Tết năm nay, Thảo cùng nhóm du học sinh Việt sẽ liên hoan, đón năm mới với những món ăn đậm chất Việt.

“Một điều đặc biệt nữa trong năm nay của tôi chính là tôi đã có duyên với một gia đình người Việt sống tại TP.Treviso. Khi tới nhà bạn chơi, bố mẹ bạn ấy đã đối xử với tôi như con ruột. Không khí đầm ấm, thân thuộc của bữa cơm với những món ăn Việt đã giúp tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà”, Thảo chia sẻ.

Nữ du học sinh nhận thấy 2021 là một năm đặc biệt vì cô được đi đến nhiều nơi và học hỏi nhiều thứ. “Tôi cảm thấy biết ơn, trân trọng hơn những người mình gặp tại Ý, cũng như gửi gắm thật nhiều nỗi nhớ tới gia đình và bạn bè tại Việt Nam”, nữ sinh viên bày tỏ.





Nhớ cái tết truyền thống quê nhà

Luyện Phương Linh, sinh viên dự bị chuyên ngành quản trị marketing, ĐH Kinh tế Quốc dân Plekhanov (Nga), cho biết: “Đây là năm đầu tiên tôi đón tết xa nhà. Năm nay ở xa, tôi chỉ có thể cảm nhận không khí tết qua những cuộc gọi về nhà với bố mẹ. Lướt mạng xã hội thấy bạn bè, người thân chia sẻ hình ảnh chuẩn bị dọn nhà, trang trí tết càng làm tôi thấy chạnh lòng, nhớ nhà vô cùng”.

Điều Linh nhớ nhất khi nhắc đến tết tại quê nhà là hình ảnh nội cô cặm cụi viết sớ cúng ông Táo, cúng giao thừa, cả nhà cùng nhau dọn dẹp, trang trí tết, làng quê hòa vang trong tiếng trống múa lân…

“Gia đình tôi thường chuẩn bị khá nhiều mâm cỗ cho các ngày tết. Do vậy, mẹ đã dạy các chị em chúng tôi phải biết làm cỗ, chuẩn bị những món ăn và thực hiện lễ nghĩa. Khi đi xa, tôi mới thấy điều đó đáng trân quý, giúp tôi tự lập sớm hơn và biết chuẩn bị một mâm cơm tết truyền thống như thế nào”, Linh chia sẻ.

Tết năm nay, Linh dự định đón giao thừa trực tuyến cùng gia đình và bạn bè, đồng thời có buổi tất niên nhỏ cùng du học sinh Việt tại Nga.

Nguyễn Hoa Minh An, sinh viên ngành quản trị kinh doanh, ĐH Quốc gia Singapore, cũng nhớ về cái tết truyền thống với mai vàng, bao lì xì đỏ, áo dài tết… Minh An đi du học từ tháng 9.2021 và đây cũng là năm đầu tiên cô đón tết xa nhà. Năm nay, An chọn ở lại Singapore vì cô chỉ được nghỉ tết trong 2 ngày, không thể sắp xếp về Việt Nam đón tết.

Tại Singapore, An cũng may mắn quen được nhiều bạn bè đồng hương nên lên kế hoạch cùng nhau ăn bánh chưng, đi ăn tại các quán Việt Nam và chơi những trò chơi tết.

Nữ du học sinh cho biết thêm: “Trong hai ngày nghỉ, tôi muốn có thời gian gọi điện về cho gia đình, chúc tết họ hàng và hỏi thăm từng người một. Nếu có thời gian, tôi cũng muốn đi khám phá cách người dân đón tết ở đây, đặc biệt là ở những khu phố người Hoa”.