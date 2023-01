Đón Tết Quý Mão, FPT Shop lì xì đến 6,8 triệu đồng, trả góp 0% lãi suất

Đón mừng xuân mới 2023, FPT Shop sẽ triển khai chương trình “Quý Mão Lộc Phát - Trao ngay 68 gian bếp Như Ý” với hàng loạt ưu đãi giá trị gồm có: Lì xì đến 6.800.000 đồng, trả góp 0% lãi suất và cơ hội trúng phiếu mua hàng trị giá 19.000.000 đồng.

Theo đó, khách hàng sẽ nhận ngay lì xì đến 6.800.000 đồng khi mua các sản phẩm Apple, Samsung, OPPO, Xiaomi, vivo, Nokia,... Tùy từng sản phẩm, FPT Shop sẽ tặng bạn mức lì xì cũng như quà khác nhau. Đồng thời, chọn mua laptop, phụ kiện, bạn cũng nhận ưu đãi đến 50%. Với khách hàng đang là học sinh - sinh viên sẽ được lì xì thêm 1 năm bảo hành khi mua laptop. Như vậy, tổng thời gian bảo hành được nâng lên đến 3 năm, giúp bạn có thể an tâm hơn trong quá trình sử dụng sản phẩm. Bên cạnh đó, nhóm sản phẩm đồ gia dụng có ưu đãi đến 50%, trong khi, nhóm thiết bị thông minh Xiaomi cũng có ưu đãi đến 30%.

Với mong muốn mang đến cho quý khách hàng niềm vui bất ngờ dịp tết, FPT Shop sẽ triển khai thêm ưu đãi đặc biệt “Trao ngay 68 gian bếp Như Ý” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,29 tỉ đồng. Theo đó, từ ngày 15.12 - 31.1.2023, tất cả khách hàng mua sản phẩm Apple, laptop, điện thoại, gia dụng, phụ kiện, dịch vụ (không bao gồm các dịch vụ thu hộ, máy cũ, nạp thẻ) trị giá từ 200.000 đồng trở lên sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn. 68 khách hàng may mắn nhất sẽ nhận ngay phiếu mua hàng trị giá 19.000.000 đồng dùng để mua sắm các sản phẩm gia dụng tại FPT Shop. FPT Shop sẽ tiến hành quay số chọn ra các khách hàng may mắn trên trang random.org. Tổng cộng sẽ có 5 đợt quay số, dự kiến diễn ra vào các ngày 25.12.2022, 5.1, 13.1, 19.1 và 3.2.2023, thông tin có thể theo dõi các buổi livestream quay số trên fanpage chính thức của FPT Shop.

Đều đặn mỗi dịp xuân mới, không chỉ triển khai những ưu đãi giảm giá thông thường FPT Shop còn trao đến quý khách hàng thêm món quà may mắn đặc biệt, mang ý nghĩa riêng. Món quà bất ngờ năm nay là 68 phiếu mua hàng trị giá 19.000.000 đồng áp dụng cho các sản phẩm gia dụng, mang ý nghĩa hướng về gia đình.





Theo truyền thống của người Việt, gian bếp chính là linh hồn của ngôi nhà, là nơi cả gia đình quây quần với nhiều câu chuyện thú vị, đồng thời, bếp cũng là nơi những tình cảm yêu thương được gửi gắm qua từng bữa cơm. Từ lâu, các hoạt động khai bếp đầu xuân đã tạo ra “chất keo” để gắn kết gia đình, giữ hơi ấm nếp nhà sau một năm bôn ba, là tiền đề cho gia chủ nghênh đón tài lộc. Vì thế, thông qua món quà phiếu mua hàng gia dụng, FPT Shop mong muốn trao đến khách hàng thân yêu niềm vui cả nhà sum vầy bên mâm cơm đoàn viên trong gian bếp hiện đại đầy đủ tiện nghi.

Không chỉ nhận lì xì ‘nặng tay’ khi mua sắm dịp tết tại FPT Shop, khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi thiết thực khác, áp dụng tùy sản phẩm như: trợ giá thu cũ đổi mới đến 15%, tặng thêm bộ quà 1 triệu khi mua laptop gaming, tặng máy tính bảng Coolpad khi mua điện thoại Xiaomi, tặng iCloud miễn phí, gói học online,...

Những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và thiết thực này sẽ thay cho lời cảm ơn chân thành cũng là lời chúc năm mới nhiều may mắn và an vui mà FPT Shop gửi đến tất cả khách hàng đã đồng hành cùng hệ thống trong suốt thời gian qua.

Để chọn mua sản phẩm, bạn có thể đặt hàng online trên website FPT Shop, trên fanpage hoặc gọi hotline miễn phí cước 18006601 để được tư vấn nhanh nhất. FPT Shop sẽ giao hàng tận nơi một cách nhanh chóng cho những khách hàng chọn mua online. Nếu muốn tận tay trải nghiệm sản phẩm cũng như để tận hưởng niềm vui khi cùng những người thân yêu mua sắm dịp tết, bạn có thể đến trực tiếp tại hơn 800 cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc.

Thành Luân