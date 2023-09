Dù khẳng định 367-550 triệu m³ cát đang nằm dưới đáy sông không phải là toàn bộ trữ lượng cát có thể khai thác, nhưng nghiên cứu Ngân hàng cát cũng đã đưa ra những kịch bản khác nhau để thấy rõ hơn tác động của việc suy giảm nguồn cát tự nhiên. Đầu tiên là nếu tăng 5% tốc độ khai thác so với hiện tại thì nguồn cát còn lại ở ĐBSCL sẽ cạn kiệt trong chưa đầy 10 năm tới. Trong khi đó, nếu giảm 5% tốc độ khai thác hiện tại thì nguồn cát ở khu vực này có thể duy trì được tới năm 2040. Còn duy trì mức độ khai thác như hiện tại thì lượng cát cũng chỉ đủ để khai thác đến trước năm 2035.

Một số phát hiện khoa học gần đây cũng được nghiên cứu đưa ra với nhận định, tình trạng xói lở lòng, bờ sông, bờ biển, triều cường cao hơn và xâm nhập mặn đang gia tăng ở ĐBSCL chủ yếu do tác động từ thiếu hụt phù sa, cát. Nguyên nhân chủ yếu do con người gây ra. Trước hết là do phát triển các đập thủy điện thượng nguồn Mê Kông chặn phù sa. Thứ hai, suy giảm cát, sỏi do khai thác cát ở ĐBSCL, Campuchia, Lào và Thái Lan.

Trong khoảng 20 năm qua, khai thác cát quá mức đã khiến lòng các sông chính ở ĐBSCL bị nạo sâu hơn từ 10-20 cm/năm (Eslami và cộng sự, 2019; Vasilopoulos và cộng sự, 2021 - PV). Đó cũng là lý do khiến cho triều cường khuếch đại thêm 2cm/năm, xâm nhập mặn, xói lở bờ sông, bờ biển gia tăng, ngập lụt ở xảy ra ngày càng nghiêm trọng ở khắp các đô thị vùng ĐBSCL.

Cũng trên cơ sở các dự báo về độ mặn, nghiên cứu còn dự báo, nếu khai thác hết 367-550 triệu m³ cát còn lại dưới sông, ĐBSCL sẽ có thêm ít nhất 10-15% diện tích bị xâm nhập mặn, tức khoảng 4.000 - 6.000 km², một diện tích tương đương hơn 4 lần diện tích TP.Cần Thơ.