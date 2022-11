Đồng Nai: Bắt nghi can dùng dao cướp điện thoại của người phụ nữ đi bộ

Ngày 29.11, trinh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ được nghi can dùng dao cướp điện thoại của người phụ nữ đi bộ trên đường.

Vào khoảng 21 giờ 20 ngày 27.11, bà N.T.H. (46 tuổi) cùng con gái 5 tuổi đi bộ trên đường D6 trong khu dân cư D2D (P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa) thì bất ngờ bị một người dùng hung khí cướp tài sản.

Theo camera an ninh ghi lại, nghi can cướp đi xe máy và dừng lại ngay ngã tư, đợi mẹ con bà H. đi qua. Sau đó nghi can cướp quay xe, kề dao vào cổ bà N.T.H. khống chế rồi cướp điện thoại.





Nạn nhân vùng vẫy kêu cứu, nghi can cướp vội vàng bỏ chạy. Lúc này, người dân nghe tiếng kêu cứu chạy ra hỗ trợ thì tên cướp giơ dao đe dọa, đồng thời bỏ lại xe máy tại hiện trường, chạy bộ thoát thân. Ngoài bị cướp chiếc điện thoại, nạn nhân còn bị thương ở cổ.

Nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa vào cuộc điều tra. Qua 2 ngày truy xét, trưa 29.11, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa bắt giữ nghi can là Nguyễn Quang Vinh (26 tuổi, ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa) đang lẩn trốn tại P.Phước Tân (TP.Biên Hòa)

Làm việc với công an, Vinh khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đi cướp. Theo Công an TP.Biên Hòa, Vinh có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và cướp tài sản, mới ra tù năm 2021.