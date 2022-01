Đồng Nai: Chế pháo bằng ống nhựa PVC, một thanh niên bị tạm giữ

Ngày 15.1, Công an H.Định Quán (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ nghi can Trần Thanh Bình (21 tuổi, ngụ xã Phú Lợi (H.Định Quán) để điều tra về hành vi chế tạo pháo.

Trước đó, từ tin báo quần chúng nhân dân, chiều 14.1, Công an xã Phú Lợi đã mời Trần Thanh Bình đến trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Bình đã khai nhận đang chế tạo pháo.





Kiểm tra tại nhà Bình, lực lượng công an thu giữ 132 quả pháo đã thành phẩm, vỏ được làm bằng ống nhựa PVC, hơn 15 kg vật dụng để tạo chất nổ và dây dẫn làm ngòi pháo cùng một số vật dụng khác.

Trần Thanh Bình cho biết trước đó đã xem và học cách chế pháo bằng ống nhựa PVC trên mạng xã hội với mục đích để bán kiếm lời, tuy nhiên chưa kịp bán cho người nào thì bị bắt. Sau đó, Công an xã Phú Lợi đã bàn giao nghi can cùng tang vật cho Công an H.Định Quán điều tra theo thẩm quyền.