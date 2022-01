Đồng Nai: Dụ dỗ, bán phụ nữ qua Campuchia làm gái mại dâm bằng chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Sáng 5.1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp 3 nghi can trong đường dây mua bán phụ nữ gồm: Nguyễn Tiến Dũng (24 tuổi, ngụ Hà Tĩnh), Lộc Thị Luân (21 tuổi, ngụ Nghệ An), Ngô Nguyễn Đông Khoa (53 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “tổ chức mua bán người”.

Đây là đường dây mua bán người có tổ chức và hoạt động chuyên nghiệp ở nhiều tỉnh, thành gồm: Tây Ninh, Hà Tĩnh, TP.HCM. Đường dây này chuyên dụ dỗ, bán phụ nữ Việt Nam qua Campuchia làm gái mại dâm.

Theo điều tra ban đầu, đường dây này do Nguyễn Tiến Dũng cầm đầu; còn Ngô Nguyễn Đông Khoa có nhiệm vụ đưa nạn nhân đến biên giới giao cho các đối tượng khác, từ đây đi đường tiểu ngạch sang Campuchia.

Chỉ tính trong tháng 12.2021, đường dây này đã dụ dỗ hơn 10 phụ nữ Việt Nam và bán sang Campuchia để phục vụ khách tại động mại dâm và các cơ sở karaoke, massage trá hình.





Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết thủ đoạn hoạt động của các nghi can là đăng nhiều bài viết với nội dung tuyển nhân viên làm việc tại casino, game trực tuyến, trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo… để thu hút những thanh thiếu niên đang tìm kiếm việc làm. Sau đó tiếp cận để dụ dỗ, hứa hẹn đưa nạn nhân qua Campuchia làm việc nhàn hạ, lương cao từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng.

Trước đó, ngày 28.12.2021, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã triệt phá thành công đường dây mua bán phụ nữ do Phan Thị Kim Huệ (44 tuổi, ngụ Phú Yên) cầm đầu. Cũng với thủ đoạn chiêu dụ việc nhẹ lương cao, từ tháng 1 - 6.2021, Huệ đã dụ dỗ gần 10 cô gái có độ tuổi từ 18 - 25 qua Campuchia, sau đó ép phục vụ khách tại các động mại dâm, quán karaoke, massage trá hình.