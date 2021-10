Đồng Nai: Được về quê, hàng ngàn người dân vui mừng vẫy tay chào

Sáng 2.10, hàng ngàn người dân miền tây, Ninh Thuận, Đắk Lắk vui mừng vẫy tay chào khi được lực lượng chức năng Đồng Nai phối hợp với các tỉnh đưa về quê.

Theo đó, vào sáng sớm cùng ngày, tại xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) hàng ngàn người dân ở các tỉnh miền tây, Ninh Thuận, Đắk Lắk kéo nhau ra đường để về quê.

Khi tới khu vực giáp ranh giữa H.Vĩnh Cửu với TP.Biên Hòa thì ùn ứ do gặp chốt kiểm soát dịch Covid-19 , đoàn người dài cả 1km đứng chen chúc nhau nhưng trong trật tự, không có hỗn loạn.

Sau khi chính quyền Đồng Nai liên hệ với các địa phương trên cùng các tỉnh thành có lộ trình đi qua và được sự chấp thuận, Đồng Nai đã cử lực lượng CSGT dẫn đường cho những người này về quê. Được cho về, mọi người vui mừng vẫy tay chào.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thuộc, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu, cho biết qua thống kê số người về các tỉnh miền Tây là 1.700, về Ninh Thuận là 1.800, ngoài ra có khoảng 200 người về Đắk Lắk. Theo ông Thuộc, trước đó chính quyền H.Vĩnh Cửu cũng đã tuyên truyền, vận động bà con ở lại nhưng mọi người nhất quyết rời Đồng Nai về quê vì đã thất nghiệp gần 3 tháng nay.

CSGT Bình Thuận đợi sẵn ở cửa ngõ để tiếp nhận

Trả lời PV Thanh Niên tại Bình Thuận, đại tá Trần Văn Mười, Phó giám đốc Công an Bình Thuận, cho biết đã chỉ đạo lực lượng CSGT Công an Bình Thuận chờ sẵn tại chốt kiểm dịch giáp ranh giữa Bình Thuận với Đồng Nai. Lực lượng Công an Bình Thuận sẽ tiếp nhận đoàn từ Công an Đồng Nai, sau đó dẫn đoàn đi hết chiều dài QL1 đi qua Bình Thuận (khoảng 150 km), khi đến chốt kiểm dịch số 1, giáp ranh Ninh Thuận sẽ bàn giao cho Công an Ninh Thuận. Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh, cho biết để kiểm soát đoàn người đi qua Bình Thuận, Công an tỉnh đã chỉ đạo tất cả công an các xã, thị trấn có QL1 phải gác ở các đường giao với QL1, không cho người trong đoàn rẽ vào, đồng thời bố trí chỗ dừng chân cho đoàn xe của người dân về quê dừng nghỉ. Đối với người dân Bình Thuận, khi vào các địa phương vẫn phải khai báo y tế và đưa đi cách ly theo quy định.