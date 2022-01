Đồng Nai: Giang hồ Toàn 'đen' bị tuyên mức án 16 năm tù

Sáng 10.1, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Đặng Quang Toàn (40 tuổi, còn gọi là Toàn “đen”, quê Hải Phòng) 16 năm tù về tội cướp tài sản. Trước đó, vụ án được đưa ra xét xử vào ngày 6.1 nhưng đến hôm nay tòa mới tuyên án.

Theo cáo trạng, do thiếu tiền mua máy móc, thiết bị khám chữa bệnh nên ông Nguyễn Thế Thử, Giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã vay mượn tiền nhiều lần của Toàn “đen” số tiền 550 triệu đồng.

Ngày 21.12.2019, vợ chồng Toàn “đen” đến Bệnh viện Tâm Hồng Phước gặp ông Thử đòi nợ, khi phát hiện trong ngăn kéo bàn làm việc của ông Thử có 1 bịch nilon chứa số tiền 500 triệu đồng, Toàn nảy sinh ý định lấy túi tiền để trừ nợ.





Lúc này ông Thử giữ túi tiền lại không cho Toàn lấy, trong quá trình hai bên giằng co, Toàn “đen” đã đấm vào ngực ông Thử rồi dùng bút bi đâm vào vai phải ông Thử. Ngay sau đó công an đã tiến hành bắt giữ Toàn “đen”.

Do Toàn “đen” là đối tượng giang hồ có số má ở Đồng Nai, đồng thời, ngoài Toàn ra thời điểm đó trong bệnh viện còn xuất hiện nhiều đối tượng xăm trổ khác nên Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hơn 100 chiến sĩ công an bao vây bệnh viện để giữ trật tự, xử lý vụ việc.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị mức án từ 16 -18 năm tù.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Toàn "đen" cho rằng hành vi của bị cáo không phạm tội cướp tài sản. Bên cạnh đó luật sư cũng đề nghị làm rõ số tiền Toàn “đen” và ông Thử giằng co, theo luật sư thì chỉ là 170 triệu đồng chứ không phải 500 triệu đồng như cáo trạng truy tố.