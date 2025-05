Đồng Nai: Khởi tố, tạm giam Chủ tịch UBND P.Trảng Dài Nguyễn Thành Dân

Ngày 22.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Dân, Chủ tịch UBND P.Trảng Dài. Theo thông tin ban đầu, ông Dân bị bắt tạm giam do có sai phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Liên quan đến vụ án này, một cán bộ đô thị của UBND P.Trảng Dài cũng bị bắt trước đó để phục vụ công tác điều tra.

Phường Trảng Dài có diện tích gần 1.500 ha, dân số khoảng 120.000 người, trong đó số lượng dân nhập cư rất đông. Phường Trảng Dài lâu nay được xem là điểm nóng trong việc xây dựng trái phép của TP.Biên Hòa.

Đầu năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ đạo TP.Biên Hòa đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu, tổ chức rà soát lại quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai tại P.Trảng Dài nhằm đảm bảo tính đồng bộ, khoa học, khả thi, hiệu quả, đồng thời xem xét cấp giấy quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân.

Theo thống kê của UBND P.Trảng Dài, trên địa bàn phường khoảng 41.000 công trình xây dựng, nhưng chỉ khoảng 9.000 công trình (chiếm gần 22%) xây dựng trên đất ở, số còn lại xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.