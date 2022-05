Đồng Nai: Nghi phạm bị truy nã đặc biệt, luôn thủ súng trong ví kẹp nách

Những ngày cuối tháng 4.2022, qua công tác rà soát, nắm địa bàn, Công an Đồng Nai phát hiện nhóm 3 đối tượng tình nghi, đặc điểm giống với 3 nghi phạm có súng đang bị Bộ Công an và Công an Yên Bái truy nã đặc biệt.

Đó là Hoàng Ngọc Mẫn (34 tuổi), Nguyễn Văn Trọng (23 tuổi, cùng ngụ Thái Nguyên) và Phạm Văn Đồng (34 tuổi, ngụ Nghệ An). Trong đó, Mẫn là đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Cụ thể ngày 1.12.2021, Mẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình lẩn trốn, ngày 14.4.2022, Mẫn cùng Trọng và Đồng gây ra vụ giết người bằng súng tại Yên Bái, rồi cùng nhau bỏ trốn vào phía nam.

Phân tích đối tượng giấu súng trong người hay trong ví kẹp nách

Trung tá Lê Chí Hiếu, Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai (đơn vị trực tiếp phối hợp với lực lượng của Bộ Công an và Công an Yên Bái, để bắt giữ các đối tượng nói trên), cho biết do nhóm đối tượng này hết sức nguy hiểm, thường mang theo súng, đặc biệt là Hoàng Ngọc Mẫn. Do đó, lực lượng công an phải lên phương án tiếp cận hết sức chi tiết để bắt giữ, tránh xảy ra thương vong.

"Mẫn bị Bộ Công an truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (17 bánh heroin), xác định bản thân bị án tử hình rồi nên rất manh động. Bằng chứng là khi trốn ở Yên Bái, chỉ xích mích nhỏ mà đối tượng này đã thẳng tay nã súng giết người. Chưa hết, đối tượng này luôn thủ súng bên mình, sẵn sàng nhả đạn. Lãnh đạo Công an Đồng Nai đặt ra yêu cầu đầu tiên khi đánh án là phải đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và người dân", trung tá Hiếu cho hay.

Quá trình nghiên cứu hành tung của Mẫn, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai phát hiện khi ở Yên Bái, đối tượng thường đeo túi chéo trước ngực và bỏ súng bên trong. Nhưng từ lúc xuất hiện ở Đồng Nai, Mẫn không đeo kiểu túi này nữa mà dùng ví kẹp bên nách.





“Việc xác định đối tượng mang súng trong người hay bỏ trong ví kẹp nách là rất quan trọng, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để phân tích. Sau cùng kết luận đối tượng để súng trong ví vì quá trình quan sát thấy rằng cái ví khá nặng, khi đối tượng kẹp vào nách thì vai hơi nghiêng về một bên. Nếu để tiền và giấy tờ bình thường bên trong thì không nặng đến như thế”, trung tá Hiếu phân tích.

Không khai đồng bọn Trung tá Lê Chí Hiếu cho biết khi bị bắt giữ, Mẫn không có vẻ gì sợ sệt mà tỏ ra rất bình thản, tỉnh táo, trả lời rõ ràng các câu hỏi của công an và còn ngồi trên xe nhịp chân. Đối tượng nhận ngay mình đúng là Hoàng Ngọc Mẫn, nhưng khi hỏi đồng bọn đâu thì Mẫn chối, nói chỉ đi một mình.

Không kịp móc súng chống trả

Theo trung tá Hiếu, đối tượng Mẫn rất ma mãnh, trong quá trình đeo bám, các trinh sát nếu không cẩn thận và lường trước mọi tình huống, nguy cơ sẽ bị đối tượng phát hiện rất cao. "Đối tượng này cực kỳ cảnh giác. Có lần lái ô tô trên đường, đối tượng vội tấp xe vào lề và bước nhanh khỏi xe, mắt nhìn tứ phía xem có ai theo dõi không", trung tá Hiếu nhớ lại.

Cũng vì đối tượng nguy hiểm, tính chất phức tạp nên ngoài 2 Phó phòng Cảnh sát hình sự là trung tá Võ Nhật Hồng Phúc và thượng tá Bùi Văn Đại luôn theo sát, đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng ra hiện trường, bí mật ngồi cà phê vỉa hè cùng trinh sát để nắm tình hình và chỉ đạo phương án.

Sau nhiều ngày theo dõi, sáng 3.5, lực lượng công an quyết định đánh án. Đối tượng Mẫn bị các trinh sát khống chế tại 1 tiệm rửa xe ở P.Quang Vinh (TP.Biên Hòa), không kịp rút súng chống trả. Kiểm tra bên trong ví của Mẫn có 1 khẩu súng cùng 8 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng, ngoài ra còn có thêm 40 viên đạn khác.

Cùng thời điểm trên, 1 tổ công tác khác ập vào căn nhà ở P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa) bắt giữ Trọng và Đồng đang lẩn trốn tại đây. Công an thu giữ thêm 1 khẩu súng, bên trong có 8 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng cùng 13 viên đạn bên ngoài.