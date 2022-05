Đồng Nai: Người 'vào tiệm hỏi mua rồi cầm vàng bỏ chạy' bị tâm thần?

Liên quan đến vụ vào tiệm vàng hỏi mua rồi cầm vàng bỏ chạy, sáng 13.5, Công an H.Định Quán (Đồng Nai) cho biết Lê Cảnh Chương đã ra đầu thú.

Theo đó, vào chiều tối 12.5, Lê Cảnh Chương (32 tuổi, ngụ TP.HCM; tạm trú thị trấn Định Quán, H.Định Quán), nghi can trong vụ việc đã đến công an đầu thú. Chương khai với công an là do túng quẫn nên làm liều.

Cũng theo Công an H.Định Quán, do Chương bị rối loạn tâm thần về hành vi do sử dụng chất kích thích, đã được Bệnh viện Tâm thần TP.HCM chẩn đoán vào năm 2018, nên đã cho gia đình bảo lãnh, chờ giám định tâm thần, khi có kết quả sẽ xử lý sau.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 11.5, một nam thanh niên đi xe tay ga màu đỏ đến tiệm vàng L.Đ (khu phố Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán) hỏi mua vàng.





Người này để xe hướng đầu thẳng ra đường rồi bước vào tiệm, đầu vẫn đội nón bảo hiểm và yêu cầu mua vàng nhẫn trọng lượng 4 - 5 chỉ.

Nữ nhân viên tiệm vàng đã lấy một nhẫn vàng 4 chỉ (loại 18K trị giá khoảng 16 triệu đồng) đưa cho khách. Sau vài giây ngắm nghía, thanh niên này bất ngờ cầm vàng lên xe máy bỏ chạy.