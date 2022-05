Đồng Nai xét xử đường dây buôn ma túy: Tuyên 3 án tử hình, 2 án chung thân

Ngày 12.5, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt 3 bị cáo mức án tử hình gồm: Chu Văn Khôi (32 tuổi), Vũ Văn Quân (26 tuổi, cùng ngụ Nghệ An) và La Văn Tình (32 tuổi, ngụ Yên Bái). 2 bị cáo bị tuyên mức án chung thân là Chu Văn Khương (26 tuổi), Đinh Minh Trọng (26 tuổi, cùng ngụ Nghệ An).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, từ tháng 6.2020 đến đầu tháng 7.2020, Khôi và Tình cùng hợp tác mua 2 kg ma túy với giá 300 triệu đồng của người tên Cậu (không rõ lai lịch), mang về phòng trọ của Tình tại xã An Viễn (H.Trảng Bom, Đồng Nai) phân nhỏ ra từng gói bán lại cho những người nghiện trên địa bàn.

Đến giữa tháng 7.2020, Khôi lại gọi điện cho Cậu đặt mua thêm 2 kg ma túy với giá 150 triệu đồng/kg và phải trả trước 150 triệu đồng qua tài khoản. Sau khi chuyển tiền vào tài khoản, Cậu yêu cầu Khôi ra Nghệ An nhận ma túy.

Ngày 19.7.2020, Khôi chuyển khoản cho Quân 5 triệu đồng và nhờ Quân ra Nghệ An mang ma túy vào Đồng Nai cho Khôi. Ngày 21.7.2020, sau khi có mặt tại Nghệ An theo chỉ điểm, Quân nhận bao hàng dưa leo từ một xe khách bên trong có cất giấu ma túy. Nhận được hàng, Quân tiếp tục đón xe khách cùng bao hàng quay trở lại Đồng Nai. Khi xe vào tới H.Trảng Bom, Quân xuống xe gọi điện thoại cho Khương chở vào phòng trọ của Trọng tại xã An Viễn.





Đến ngày 23.7.2020, Khôi điện thoại cho Trọng mang 1 kg ma túy qua chỗ Tình cất giấu, còn 1kg mang qua phòng trọ của Chu Văn Khương và Vũ Văn Quân đưa cho Khôi. Sau đó, Khôi cùng Khương và Quân chia ma túy thành nhiều gói nhỏ. Khôi mang 22 gói cất giấu trên gác xếp tại phòng trọ của Tình, đồng thời đưa cho Quân 1 gói 50gram, đem cho Trọng gói 40gram để bán cho người nghiện tại P.Bình Đa (TP.Biên Hòa). Khi chưa kịp bán thì Quân và Trọng bị công an phát hiện bắt giữ. Lần lượt các đối tượng khác cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tổng số tiền mà Chu Văn Khôi thu lợi bất chính là 91 triệu đồng, La Văn Tình 9 triệu đồng. Khôi là người khởi xướng và thực hiện tích cực hành vi mua bán 4kg ma túy loại Methamphetamine (theo kết quả giám định).

Khi bị thu giữ hơn 1,8kg ma túy. Tình, Khương, Trọng có hành vi giúp sức tích cực cho Khôi mua 4kg ma túy về để bán. Còn Quân là người thực hiện tích cực hành vi mua bán 2kg ma túy, thu giữ gần 50gm ma túy.

Với hành vi buôn bán trái phép ma túy trên, hội đồng xét xử đã tuyên 3 bị cáo với mức án tử hình, 2 bị cáo mức án chung thân.