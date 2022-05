Thực hư vụ ê kíp Đông Nhi bị tố chiếm kênh YouTube của người hâm mộ

Lần quay trở lại trong MV There’s no one at all của Sơn Tùng M-TP nhận về nhiều ý kiến phê phán, thậm chí tẩy chay từ lúc mới phát hành. Nhiều chuyên gia đã lên tiếng và cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc. Thử tham khảo ý kiến của một số bạn trẻ.