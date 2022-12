Động thái của nữ ca sĩ Hàn CL giữa tin đồn sang Việt Nam biểu diễn

Cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao trước thông tin CL, cựu thành viên nhóm 2NE1, chuẩn bị đến TP.HCM tham gia đêm hội giao thừa tổ chức vào tối 31.12.2022. Nguồn tin trên chưa được xác nhận rõ ràng, nhưng đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi suốt những ngày qua.

Thậm chí, một số fanpage và trang tin Việt Nam còn bất ngờ công bố hàng loạt thông tin không có căn cứ xoay quanh việc CL đến TP.HCM, khiến khán giả hoang mang. Trong khi đó, tính đến chiều 13.12, ban tổ chức sự kiện cũng như phía rapper 31 tuổi vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức.

Trên trang cá nhân, CL cũng chưa cập nhật lịch trình làm việc trong thời gian tới. Thay vào đó, cô chia sẻ nhiều khoảnh khắc hậu trường đằng sau tiết mục nóng bỏng của mình tại một lễ hội âm nhạc ở Hồng Kông diễn ra cách đây ít ngày.





Trong lúc thông tin CL sắp biểu diễn tại TP.HCM chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì nữ ca sĩ lại bất ngờ úp mở việc chuẩn bị đến Việt Nam. Theo một fan quay video và kể lại, tại sân bay khi trở về Hàn Quốc, ngôi sao Kpop nổi tiếng gật nhẹ đầu và bật cười khi được hỏi “Liệu chị có đến Việt Nam trong tháng này hay không?”. Đoạn clip này ngay lập tức được chia sẻ rầm rộ trong cộng đồng fan CL tại Việt Nam, càng làm người hâm mộ tin rằng chủ nhân hit Spicy sẽ góp giọng trong đêm diễn mừng giao thừa sắp tới ở TP.HCM.

CL (tên thật: Lee Chae Rin) từng là trưởng nhóm nhạc Kpop đình đám 2NE1, ra mắt năm 2009. Các cô gái được đánh giá là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất Kpop với loạt hit Fire, I’m the best, Lonely, I Don't Care, Can’t nobody, Go away, Missing you… Đáng tiếc, scandal buôn chất cấm của Bom, sự ra đi của Minzy… đã làm nhóm phải gián đoạn mọi hoạt động. Cuối năm 2016, 2NE1 chính thức tan rã. CL nổi tiếng với khả năng rap cuốn hút và phong cách biểu diễn sôi động, tràn đầy năng lượng. Cô sở hữu nhiều hit, như: The Baddest Female, MTBD, Hello Bi+ches, Lifted, Spicy…