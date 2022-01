Đồng Tháp: Bắt quả tang hai mẹ con làm tiền giả mệnh giá 5.000 đồng

Chiều 19.1, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng của đơn vị vừa bắt quả tang hai mẹ con ruột ở H.Tháp Mười đang in và tàng trữ tiền giả.

Cụ thể, vào ngày 18.1, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an H.Tháp Mười kiểm tra chỗ ở của Đoàn Thị Diệu (49 tuổi) và Tạ Vũ Linh (28 tuổi, con ruột bà Diệu, cùng ngụ xã Mỹ Hòa, H.Tháp Mười).

Qua kiểm tra, công an phát hiện hai mẹ con Linh đang in và tàng trữ tiền giả VNĐ, mệnh giá 5.000 đồng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tổng cộng 1.141 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng, 300 tờ tiền chưa thành phẩm cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hành vi làm tiền giả.





Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo ai là bị hại của Linh và Diệu hãy đến trình báo tại Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý các đối tượng này theo quy định.