Từ một tỉnh thuần nông, Đồng Tháp đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, công nghiệp chế biến, logistics và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực.

Khởi công công trình đường Nguyễn Văn Tre nối dài tại P.Cao Lãnh

Sau sáp nhập với tỉnh Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp có diện tích gần 6.000 km2, dân số hơn 4,2 triệu người. Tỉnh sở hữu vị trí chiến lược trải dài từ biên giới Campuchia - nơi đầu nguồn sông Tiền đến tận cửa biển Gò Công, mở ra cơ hội tăng cường liên kết giữa các vùng sinh thái Đồng Tháp Mười - vùng phù sa sông Tiền - vùng biển Gò Công.

Đoạn sông Tiền của tỉnh Đồng Tháp giáp ranh biên giới Campuchia. ẢNH: TRẦN NGỌC

Kết nối này giúp Đồng Tháp gắn chặt hơn với các trục giao thông huyết mạch như cao tốc, quốc lộ, tuyến ven biển, đường thủy sông Tiền… Các dòng chảy giao thương mới không chỉ thúc đẩy vận tải hàng hóa, phát triển công nghiệp mà còn giúp tỉnh mở rộng không gian sản xuất, khai thác lợi thế kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu và kinh tế nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Sự kết nối vùng mạnh mẽ giúp Đồng Tháp trở thành cầu nối giữa ĐBSCL và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - thị trường rộng lớn, năng động và giàu tiềm năng hợp tác.

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Đồng Tháp phát triển, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt 9,2 tỉ USD trong năm 2025. ẢNH: TRẦN NGỌC

Đồng Tháp có nhiều tuyến cao tốc qua địa bàn, thuận lợi cho giao thương hàng hóa. ẢNH: TRẦN NGỌC

Những năm gần đây, các chỉ số tăng trưởng kinh tế - xã hội của Đồng Tháp đều ghi nhận tiến triển tích cực. Việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2024 là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh triển khai các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Đồng Tháp phát triển. ẢNH: TRẦN NGỌC

Với lợi thế vựa lúa, vựa trái cây và thủy sản lớn của cả nước, tỉnh đang từng bước chuyển dịch sang nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại và đa giá trị. Cùng với đó, xu hướng chuyển dịch đầu tư công nghiệp từ TP.HCM và vùng Đông Nam bộ giúp Đồng Tháp đón dòng vốn mới vào các lĩnh vực chế biến, năng lượng, logistics và công nghiệp hỗ trợ.

Hái sen. ẢNH: LÂM MINH NHỰT

Khoa học - công nghệ và chuyển đổi số phát triển nhanh tạo cơ hội ứng dụng trí tuệ nhân tạo, IoT, dữ liệu lớn vào sản xuất - kinh doanh và quản lý nhà nước. Với nền giáo dục giàu truyền thống hiếu học, nguồn nhân lực trẻ, chi phí lao động cạnh tranh, Đồng Tháp đang xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn của doanh nghiệp và trung tâm khởi nghiệp của vùng ĐBSCL.

Sản phẩm của Đồng Tháp xuất khẩu hơn 150 quốc gia trên thế giới. ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo ông Nguyễn Thành Diệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, năm 2025 là năm tạo nền quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu dài hạn. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên, thu hút 2.500 doanh nghiệp thành lập mới, kim ngạch xuất khẩu đạt 9,2 triệu USD, mở rộng quan hệ xuất khẩu với hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự đồng thuận của doanh nghiệp, chính quyền và người dân cùng thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là động lực to lớn để Đồng Tháp vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Du khách tham quan rừng tràm Gáo Giồng, tỉnh Đồng Tháp. ẢNH: THANH PHONG

1. Phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại

Đoạn sông Hậu qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp, thuộc hành lang kinh tế ven sông Hậu được tỉnh quan tâm phát triển. ẢNH: TRẦN NGỌC

Tỉnh tập trung hoàn thành các tuyến giao thông chiến lược như cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, Mỹ An - Cao Lãnh; mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; triển khai tuyến Hồng Ngự - Trà Vinh, Đức Hòa - Mỹ An.

Cùng với đó, các tuyến quốc lộ 1, 30, 50, 60, N1, N2 và tuyến ven biển được nâng cấp, mở ra không gian phát triển kết nối biển - đồng bằng - đô thị.

Hệ thống logistics đường thủy trên sông Tiền, sông Hậu và các cảng nội địa sẽ đưa Đồng Tháp trở thành trung tâm trung chuyển mới của tiểu vùng Mekong.

2. Xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, công nghệ cao

Thu hoạch lúa tại Đồng Tháp. ẢNH: LÂM MINH NHỰT

Đồng Tháp đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, coi nông dân là chủ thể, doanh nghiệp là động lực. Tỉnh tập trung: Cơ cấu lại sản xuất theo hướng xanh, đa giá trị; Hình thành các vùng nguyên liệu tập trung cho lúa gạo, trái cây, sen, thủy sản; Thúc đẩy sản xuất tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu; Phát triển du lịch nông nghiệp và chuyển đổi số trong nông thôn; Hỗ trợ nông dân liên kết theo chuỗi, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Đây là trụ cột quan trọng trong chiến lược đưa Đồng Tháp trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái của cả nước.

3. Phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững – Động lực tăng trưởng chủ yếu

Cảnh quan thiên nhiên đẹp, con người nghĩa tình, mến khách là điều kiện để tỉnh Đồng Tháp phát triển du lịch. ẢNH: TRẦN NGỌC

Đồng Tháp ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp sinh học và các ngành sử dụng công nghệ cao, ít phát thải. Mục tiêu đến năm 2030: Ít nhất 10 khu công nghiệp mới với quy mô hơn 5.000 ha đi vào hoạt động; Hình thành khu kinh tế ven biển Gò Công (15.000 ha) và khu kinh tế - công nghiệp cửa khẩu Thường Phước (5.000 ha); Thu hút các dự án lớn trong lĩnh vực điện gió, năng lượng tái tạo, hóa mỹ phẩm, cơ khí chế tạo, phụ trợ điện tử.

Đồng Tháp định hướng trở thành trung tâm chế biến và xuất khẩu nông sản hàng đầu quốc gia.

4. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Tỉnh chú trọng đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực mũi nhọn: công nghệ thông tin, logistics, sinh học nông nghiệp, kỹ thuật môi trường, công nghiệp thực phẩm, y tế, giáo dục.

Đồng Tháp đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học; đổi mới giáo dục nghề nghiệp; phát triển kỹ năng số, ngoại ngữ và tư duy sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số.

5. Đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đây là động lực tăng trưởng mới, giúp Đồng Tháp nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Tỉnh tập trung: Phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; Ứng dụng AI, Big Data, IoT trong nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, y tế, giáo dục; Xây dựng công viên phần mềm Mekong; Phấn đấu kinh tế số chiếm 20 - 25% GRDP vào năm 2030.

Đồng Tháp hướng đến trở thành địa phương dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trong ĐBSCL.

Tác giả: Trần Ngọc



