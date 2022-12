Đồng Tháp: Đi trộm bị phát hiện, tông xe vào công an đang làm nhiệm vụ

Chiều 14.12, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng Công an tỉnh đang điều tra, xử lý vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại H.Lai Vung làm một công an gãy chân.

Khoảng 5 giờ 45 phút cùng ngày, Tổ công tác thuộc Công an H.Lai Vung phối hợp lực lượng công an các xã tuần tra, mật phục phòng, chống tội phạm tại khu vực cầu Phụ Thành (ấp Long Khánh A, xã Long Hậu). Tại đây, Tổ công tác phát hiện Đặng Văn Thành (18 tuổi) điều khiển xe máy không gắn biển số, chở Lê Thành Quang (42 tuổi, cùng ngụ TP. Sa Đéc, Đồng Tháp) có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, cả 2 không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác truy đuổi và thông báo cho các Tổ công tác khác của Công an huyện hỗ trợ. Khi xe của Thành chạy đến khóm 1, TT. Lai Vung thì va chạm với xe của lực lượng CSGT và tiếp tục bỏ chạy theo tuyến QL80 hướng về TP.Sa Đéc. Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục truy đuổi.





Khoảng 15 phút sau, xe của Thành chạy vào đường nông thôn thuộc ấp Tân Long, xã Hòa Thành thì bị công an phát hiện, yêu cầu dừng xe. Bất ngờ, Thành tăng ga cho xe đâm thẳng vào xe của lực lượng làm nhiệm vụ làm 2 xe ngã ra đường. Hậu quả, anh Nguyễn Long Hải, Công an viên xã Hoà Thành, bị gãy chân trái, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Sa Đéc cấp cứu và điều trị. Riêng, Thành và Quang bị bắt giữ.

Qua đấu tranh, Quang khai nhận có 5 tiền án về tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Mục đích của Quang và Thành đến địa bàn H.Lai Vung tìm tài sản để trộm, nhưng chưa trộm được thì bị công an phát hiện.

Hiện, vụ chống người thi hành công vụ nêu trên đang được Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.