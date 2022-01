Dòng tiền bắt đáy đẩy hàng loạt cổ phiếu bất động sản tăng trần

Thị trường chứng khoán đóng cửa ngày 20.1 tăng mạnh. Cuối phiên, VN-Index tăng 22,51 điểm, tương ứng tăng 1,56% lên 1.465,3 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng hồi phục và chấm dứt chuỗi ngày lao dốc khi tăng được 2,49 điểm, tương ứng tăng 0,61% lên 411,8 điểm.

Thị trường vẫn giằng co khi mở cửa. Có thời điểm trong phiên sáng VN-Index giảm gần 10 điểm. Thế nhưng càng về cuối phiên, lực bắt đáy càng gia tăng. Lực cầu quay trở lại ở nhiều mã vốn đã rớt sàn nhiều phiên liên tiếp đặc biệt là cổ phiếu bất động sản giúp nhiều mã hồi phục và tăng trần như DIG, DRH, CEO, FCN, HAR, LDG, VPH, PVL... Dù vậy, vẫn còn một số cổ phiếu tiếp tục bị bán tháo ở giá sàn như FLC, QCG, CII, THD, VRC hay sụt giảm như VIC, AMD, KDH... Nhưng so với các phiên trước với tình trạng trắng bên mua, các cổ phiếu này đã được "giải cứu" khi lượng mua nhiều hơn. Ví dụ FLC dù chốt phiên vẫn giảm sàn còn 12.100 đồng/cổ phiếu nhưng tổng cộng có 42,9 triệu đơn vị được khớp lệnh. Tương tự, cổ phiếu "hot" vừa qua là CII cũng có 39,7 triệu đơn vị được mua, tăng gấp nhiều lần so với xoay quanh 100.000 cổ phiếu của hai phiên vừa qua.





Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán cũng sụt giảm từ đầu phiên nhưng đã nhanh chóng lấy lại sắc xanh. Đến cuối phiên, hàng loạt mã đã tăng cao, trong đó vài cổ phiếu còn đạt mức trần như BID, APS, ORS, TVS... Nhưng vẫn có một số cổ phiếu tiếp tục sụt giảm có ACB, HDB và VAB. Tính chung, nhóm blue-chips phiên này tăng thấp hơn nhóm cổ phiếu giá vừa và thấp.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên trước với tổng giá trị khớp lệnh tăng hơn 30%, đạt 24.110 tỉ đồng. Khối ngoại bán ròng 155 tỉ đồng ở riêng sàn HoSE.