Năm 2026 là năm đầu tiên trọn vẹn của nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến ngày 25.9.2026, tỉnh đã phân bổ 36.470,619 tỉ đồng vốn đầu tư công. Vốn ưu tiên cho các công trình, dự án trọng điểm.

Ngân sách tỉnh có nguồn thu tốt để chi cho đầu tư. Đến ngày 24.9.2026, tổng thu ngân sách đạt 51.925 tỉ đồng. Con số này tăng 33% so với cùng kỳ. Riêng tiền sử dụng đất đạt 16.232 tỉ đồng, vượt 15,9% dự toán.

Chi đầu tư phát triển 9 tháng đạt 25.743 tỉ đồng. Mức chi này tăng 97,8% so với cùng kỳ năm trước. Chi đầu tư chiếm khoảng 64% tổng chi ngân sách (25.743/40.040 tỉ đồng).

Quang cảnh Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 của UBND tỉnh Tây Ninh ẢNH: BẮC BÌNH

Đầu tư công gắn trực tiếp với mục tiêu tăng trưởng. Năm 2026, tỉnh phấn đấu tăng trưởng 10 - 10,5%. GRDP 9 tháng ước tăng 10,3% đúng theo kịch bản. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,21%, cao nhất trong các khu vực.

Tính đến ngày đầu tháng 10.2026, tỉnh giải ngân 18.858,2 tỉ đồng. Tỷ lệ đạt 51,71% kế hoạch tỉnh phân bổ. So với kế hoạch Thủ tướng giao, tỷ lệ đạt 64,9%. Theo Bộ Tài chính, cùng thời điểm, bình quân cả nước giải ngân 52,9%, Tây Ninh đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Tỷ lệ này cao hơn bình quân cả nước 12 điểm phần trăm.

Dù vậy, tỉnh đặt mục tiêu cao hơn. Cụ thể, hết quý 4 phải đạt 95%, cả năm đạt 100%. Báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh tính đến hết quý 3 thừa nhận tiến độ giải ngân chưa đạt yêu cầu. Một số dự án còn vướng thủ tục, đất đai và mặt bằng.

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Tây Ninh ẢNH: BẮC BÌNH

Dự án đường Vành đai 4 - TP.HCM qua tỉnh Tây Ninh là ví dụ rõ nhất về vai trò dẫn dắt. Tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền 3 dự án thành phần. Tổng vốn 3 dự án khoảng 68.270 tỉ đồng. Ngân sách nhà nước bố trí 39.556 tỉ đồng, trong đó, Trung ương 29.668 tỉ đồng, tỉnh 9.888 tỉ đồng. Nhà đầu tư huy động 28.714 tỉ đồng, khoảng 42% tổng vốn.

Mô hình này đang được nhân rộng tại Dự án đường Mộc Bài - Xuyên Á giai đoạn 1 cần khoảng 7.600 tỉ đồng. Ngân sách tỉnh lo khoảng 1.000 tỉ đồng giải phóng mặt bằng (GPMB). Phần còn lại kêu gọi nhà đầu tư theo phương thức. Đoạn còn lại của ĐT.827E (Trục động lực TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp) kêu gọi đầu tư theo hợp đồng BT. Hay như dự án giao thông kết nối 2 tỉnh lỵ trước sáp nhập là Long An - Tân Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỉ đồng cũng đang được xúc tiến, hoàn thiện pháp lý theo hình thức đối tác công tư và đã có nhà đầu tư nộp hồ sơ xin tham gia.

Máy móc tập kết tại công trường thi công phần đường thuộc dự án Vành đai 4 - TP.HCM ngay lễ khởi động dự án ngày 15.10.2026 ẢNH: BẮC BÌNH

QL.22 đoạn gần cửa khẩu Mộc Bài, nơi đường Mộc Bài - Xuyên Á sẻ kết nối ẢNH: BẮC BÌNH

Dòng vốn tư nhân cũng tăng. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026, hơn 100 dự án được trao quyết định, chứng nhận. Tổng vốn đăng ký của các dự án khoảng 920.000 tỉ đồng. Dịp này, tỉnh cũng khởi công đồng loạt 13 công trình, vốn khoảng 116.000 tỉ đồng.

Chín tháng đầu năm 2026, tỉnh Tây Ninh có thêm 5.252 doanh nghiệp, tăng 31%. Vốn đăng ký mới đạt 36.241 tỉ đồng, tăng 65%. Vốn FDI cấp mới đạt 838,471 triệu USD. Lũy kế, Tây Ninh có 27,16 tỉ USD vốn FDI, đứng thứ 7 cả nước.

Tuyến giao thông được đầu tư xuyên qua khu vực nhà xưởng trong khu công nghiệp khiến cho việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, giảm chi phí cho doanh nghiệp ẢNH: BẮC BÌNH

Theo ông Võ Quốc Huy, Chủ tịch HĐQT Cảng quốc tế Long An, hiệu quả logistics phụ thuộc vào kết nối đồng bộ, liền mạch từ cửa khẩu, trung tâm logistics, khu công nghiệp đến cảng biển. Nhờ sự quan tâm đầu tư về hạ tầng giao thông của tỉnh Tây Ninh, các tuyến kết nối cửa khẩu - khu công nghiệp - cảng đã hình thành và ngày càng hoàn thiện hơn.

Không phải dự án nào cũng giải ngân tốt. Dự án nâng cấp ĐT.830C được bố trí 235 tỉ đồng năm 2026. Đến nay, dự án mới giải ngân 8,699 tỉ đồng, đạt 3,7%. Hai gói thầu chiếu sáng, cây xanh chưa thể triển khai. Các gói này phải chờ phần đường hoàn thành để nhận mặt bằng.

Hay ngay tại dự án đường Vành đai 4 - TP.HCM, vốn ngân sách tỉnh bố trí cho năm 2026 là 2.490 tỉ đồng. Theo báo cáo cuối tháng 9, phần vốn này chưa giải ngân đúng như kế hoạch.

Công trường thi công ĐT.827E đa số thuận lợi, chủ đầu tư thúc tiến độ để giải ngân ẢNH: BẮC BÌNH

Dự án ĐT.781D gặp khó ở khâu thiết kế. Chi phí xây lắp vượt khoảng 130 tỉ đồng so với dự kiến. Chủ đầu tư phải xin điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trạm bơm Dầu Tiếng 2 cũng vướng nguồn vốn. Kế hoạch vốn chỉ khoảng 30,6 tỉ đồng. Trong khi đó, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 156,7 tỉ đồng.

Dự án 3 cầu trên ĐT.827E phải đổi nguồn vốn. Ngày 8.9.2026, Văn phòng Chính phủ có Công văn thông báo tỉnh Tây Ninh làm thủ tục dừng vốn vay ODA Hàn Quốc khoảng 4.060 tỉ đồng. Dự án chuyển sang vốn đầu tư công trong nước.

Nhiều vị trí trên tuyến 827E vẫn còn nhà dân chưa đồng ý với phương án giải phóng mặt bằng ẢNH: BẮC BÌNH

Dự án Vành đai 4 - TP.HCM qua xã Hậu Nghĩa vẫn còn vướng mặt bằng ẢNH: BẮC BÌNH

Trước những vướng mắc hiện nay, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, yêu cầu rà soát cụ thể từng dự án. Mỗi dự án chậm phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm. Vốn ở dự án giải ngân chậm sẽ được điều chuyển. Nơi nhận là các dự án có khả năng giải ngân tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân. Nhà thầu thi công chậm tiến độ sẽ bị xử lý kiên quyết. Sở Tài chính được giao giám sát chặt đầu tư công, kịp thời điều hòa vốn.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn kiểm tra của tỉnh tại công trường dự án đường Vành đai 4 - TP.HCM ẢNH: BẮC BÌNH

Tại lễ khởi công Vành đai 4 - TP.HCM, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhắc lại yêu cầu truy trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là các chủ đầu tư nếu có lơ là trong thực hiện nhiệm vụ. "Không để thủ tục hành chính trở thành điểm nghẽn của dự án", ông nói. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu quản lý chặt vốn đầu tư. Mục tiêu là phòng ngừa thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Ông Trương Thanh Liêm (giữa), Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị khởi động Dự án đường Vành đai 4 - TP.HCM ẢNH: BẮC BÌNH

Đến ngày 15.9.2026, toàn tỉnh đã chi trả hơn 24.741 tỉ đồng bồi thường GPMB. Số tiền này đến tay 11.471 trường hợp có đất bị thu hồi.

Khoảnh khắc chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường GPMB tại tại xã Tân Tây thuộc Dự án Tân An - Bình Hiệp ẢNH: BẮC BÌNH

Ông Phạm Xuân Tiến, chỉ huy phó công trường gói số 2 (liên doanh Đại Á Châu - An Đại Lộc) thuộc Dự án trục động lực TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp (ĐT.827E), khẳng định nhà thầu không lo chủ đầu tư chậm giải ngân. "Gói thầu của chúng tôi là 288 tỉ đồng, khởi công từ tháng 8.2025 đến nay đã được giải ngân khoảng 50% giá trị. Chủ đầu tư nhắc tiến độ liên tục, có khối lượng là có giải ngân và rất nhanh chóng", ông Tiến nói.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh đặt chỉ tiêu vốn đầu tư thực hiện 34 - 35% GRDP. Tăng trưởng bình quân phải đạt 10 - 10,5% mỗi năm.

9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,3% theo đúng kịch bản của tỉnh. Trong 3 tháng cuối năm 2026 và đến cuối nhiệm kỳ (2030), đầu tư công sẽ vẫn tiếp tục được giao vai trò mở đường cho các mục tiêu tăng trưởng hai con số đã đề ra.

Công trường dự án ĐT.827E đoạn qua xã Vàm Cỏ ẢNH: BẮC BÌNH

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư không dừng ở con số giải ngân mà phải bám sát để công trình phải về đích đúng hẹn. Từ đó, giá trị đầu tư mới sớm chuyển thành hiệu quả phát triển thực tế.

Flycam một trục giao thông lúc hoàng hôn trên công trường Dự án Vành đai 3 - TP.HCM qua tỉnh Tây Ninh chuẩn bị về địch ẢNH: BẮC BÌNH