Đột kích quán karaoke, bắt 4 'con nghiện' tổ chức cho nhiều người sử dụng ma túy

4 người bị Công an H.Châu Thành (Tây Ninh) tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Trần Văn Liêm (47 tuổi); Nguyễn Thanh Toàn (38 tuổi); Phạm Thanh Lực (36 tuổi) và Lý Nhật Linh (42 tuổi, cùng ngụ H.Châu Thành).

Trước đó, khuya 19.11, Công an H.Châu Thành phối hợp Công an xã Thành Long bất ngờ đột kích cơ sở kinh doanh karaoke Su Su tại ấp Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long. Công an bắt quả tang Liêm, Toàn, Lực và Linh đang tổ chức cho 9 người sử dụng trái phép chất ma túy.





Công an thu giữ 1 dĩa sành, 1 thẻ ATM, một gói ma túy loại Ketamine, gần 100 triệu đồng, 10 điện thoại và 7 xe máy… Kiểm tra nhanh, 9 người đều dương tính với chất ma túy.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, do có nhu cầu sử dụng ma tuý nên Liêm, Lực, Toàn, Linh bàn bạc thống nhất với nhau mua ma tuý để sử dụng tại quán karaoke. Nhóm người này thỏa thuận sau khi sử dụng ma túy sẽ cộng tiền phòng rồi chia đều nhau. Sau đó, nhóm này rủ thêm các con nghiện khác cùng tiếp viên của quán sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an bắt quả tang.