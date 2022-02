Đốt than tổ ong để sưởi ấm, 2 bà cháu tử vong

Ngày 5.2, thông tin từ UBND xã Quảng Nham (H.Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ ngạt khí làm 2 người chết, 2 người phải nhập viện cấp cứu do đốt than tổ ong để sưởi ấm.

Trước đó, tối 3.2 (mùng 3 tết), bà Trần Thị Chí (66 tuổi, ngụ thôn Điền, xã Quảng Nham) đốt than tổ ong sưởi ấm để ngủ. Ngủ cùng bà Chí còn có con gái là chị Dương Thị Pha (40 tuổi) và các cháu Đặng Duy Anh (12 tuổi), Đặng Văn Tú (9 tuổi, đều là con chị Pha).

Đến khoảng hơn 9 giờ ngày 4.2, người thân không thấy bà Chí cùng mẹ con chị Pha dậy như bình thường, nên vào phòng gọi thì phát hiện bà Chí cùng cháu Tú đã tử vong. Riêng chị Pha và cháu Anh đang hôn mê nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết hiện chị Pha và cháu Anh đã tỉnh táo, nhưng phải thở ô xy.





Trước đó, mẹ con chị Pha từ Hà Nội về gia đình mẹ đẻ ăn tết. Những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần thời tiết tại Thanh Hóa giá rét, có lúc xuống khoảng 10 độ C, nên gia đình bà Chí đã đốt than tổ ong sưởi ấm.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc là do các nạn nhân bị ngạt khí từ việc đốt than tổ ong để sưởi ấm trong phòng ngủ rộng chừng 10 m2.

Hiện vụ việc đang được Công an H.Quảng Xương cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, làm rõ nguyên nhân.